День памяти и примирения 8 мая: поздравления в картинках и стихах

День памяти и примирения 8 мая (Коллаж РБК-Украина)

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения

День памяти и примирения в Украине отмечают 8 мая. В этот день во многих странах мира отмечают день окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая 1945 года в 23:01 Антигитлеровская коалиция ратифицировала "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацисткой Германии. Сам Акт был подписан в Германии 7 мая.

На законодательном уровне этот день стали отмечать в 2004 году. Генассамблея ООН приняла резолюцию об установлении Дней памяти и примирения 8 и 9 мая в честь героев, которые отдали свои жизни в борьбе с нацистской Германией в 1939-1945 гг.

В Украине этот день стали отмечать 8 мая с 2015 года. В рамках реализации политики декоммунизации было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая – День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны.

В этот день украинцы традиционно отправляют друг другу открытки и основным символом этого памятного дня является красный мак, который символизирует жертв расстрела военных и гражданских конфликтов, отображение кровавого следа от выстрела. Также используется слоган "Ніколи знову".

День памяти и примирения

Также в сообщениях отправляют традиционные слова об уважении к памяти о ветеранах войны, украинском освободительном движении и жертвах нацизма.

Пусть будет светлою и чистою память

В великий день примирения,

И пусть не погаснет души пламя

И ближе друг к другу станем хоть на мгновение!

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Скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, в фашистских застенках и концлагерях. Воздаем дань памяти всем погибшим, отдавшим свои жизни во имя Великой победы.

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Мы выражаем глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны и гордимся их подвигом! Без них наша участь была бы незавидной, а возможно нам бы просто не дали шанса появиться на этот свет. За нашу жизнь, за счастье быть, дышать, любить огромное им спасибо от всех живых!

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Привели шляхи-дороги

Наш народ до перемоги.

І солдати-дідусі

Посміхаються усі.

Це святе травневе свято

Треба серцем відчувати!

Придивись: в старих солдат

Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі

Буде мир і щастя дітям,

Бо народжені вони

Для життя, а не війни.

Напомним, ранее мы писали о том, чем отличаются День победы и День памяти и примирения.