Трійця 2019: коли святкуємо і що не можна робити в цей день

Трійця 2019 (УНІАН)

Трійцю зазвичай святкують не менше трьох днів

Трійця, або Зелені свята – це один з головних християнських свят в Україні. Православні відзначають його на 50 день після Великодня, а західні християни – на 57 день. У 2019 році Трійця випадає на неділю, 16 червня.

В цей день православні несуть зелені гілки, а також букети лугових квітів у храми для прикраси. Також церкви прикрашають гілками берези, бузку, клену. Це все символізує оновлення душі.

Вранці в церквах проводиться Божественна літургія, а після неї – особлива служба з читанням коліноприклонних молитов. Священик читає молитви, стоячи на колінах у Царських брамах, лицем до віруючих, а прихожани при цьому також встають на коліна.

Трійця 2019 (УНІАН)

За традицією, Трійцю святкують три дні. У будинках напередодні свята наводять порядок і прикрашають житло свіжими гілками клена, берези, верби, липи, квітами і травами. Це все символізує процвітання і новий життєвий цикл.

Субота напередодні свята вважається поминальним днем. У цей день прийнято молиться за померлих і ставити свічки в церквах за упокій їх душ. Особливо моляться за тих, хто помер передчасною смертю.

У деяких регіонах на Трійцю фарбують яйця, але в більшості – печуть пироги, готують рибні і м'ясні закуски. Зелена неділя вважається днем активності всякої нечисті і зелень, якою прикрашають будинки – це обереги від нечистих сил.

У неділю, після святкової служби, прийнято ходить в гості, а також влаштовувати масові гуляння і ярмарки.

Дівчата в старовину йшли до річки, плели вінки і пускали їх на воду, щоб дізнатися, звідки будуть суджені. До цього дня також пекли палянички і роздавали їх незаміжнім дівчатам. Вони зберігали ці шматочки до весілля і замішували їх шматочки в тісто для весільного короваю. Вважалося, що вони принесуть в нову сім'ю благополуччя і любов.

Другий день свята називається Клечальний понеділок. Зранку в церквах проходять служби, а після неї священики йдуть на поля і читають молитви про благословення на майбутній урожай.

Третій день називається Богодухів день. Дівчата вибирали Тополю – найкрасивішу незаміжню дівчину, прикрашали її вінками, стрічками і водили по дворах. Зустріти Тополю вважалося великою удачею.

У ці дні категорично забороняється працювати, лаятися і думати про погане. А також у давнину говорили, що якщо хлопець посватався до дівчини на Трійцю, то їхній шлюб буде довгим і щасливим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали несподіваний прогноз погоди на Трійцю.

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