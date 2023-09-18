День учителя 2023: когда поздравлять педагогов и как правильно это сделать

Традиционно День учителя отмечается в первое воскресенье октября. В этом году оно приходится на первое число, но поздравлять педагогов принято накануне праздника - в пятницу. Так что у школьников осталось совсем мало времени, чтобы успеть приготовить сюрприз для любимого педагога.

О том, откуда происходит традиция отмечать День учителя и как его праздновать в этом году, читайте в материале STYLER РБК-Україна.

Как появился праздник

Впервые День учителя отпраздновали в 1947 году в Бразилии. Однако тогда это не являлось неофициальным праздником. Его начали отмечать на государственном уровне только в 1963 году. Правда, в Бразилии этот день празднуют 15 октября.

А в США этот праздник был основан в 1953 году. История его появления довольно интересна. Однажды в руки Элеоноры Рузвельт, жены тогдашнего американского президента, попало письмо от учительницы. Она просила руководителя штатов обратить внимание на педагогов. Это подтолкнуло руководство страны к основанию Дня учителя.

В Китае этот праздник входит в тройку государственных и считается большим, поскольку профессия учителя в этой стране очень уважаемая и почетная. Отмечают его 8 ноября.

В Украине официально День учителя начали праздновать с 1994 года. Его зафиксировали Указом Президента и определили дату - первое воскресенье октября. Стоит отметить, что этому предшествовало то, что в этом же году ЮНЕСКО утвердила 5 октября международным праздником - Днем учителя. С того времени его отмечают более чем в 100 странах.

Какие нововведения предлагают ввести по поводу празднования

В преддверии 1 сентября родители школьников и даже педагоги призвали учеников не нести на праздник цветы - лучше эти средства направить на помощь ВСУ. Ведь благодаря донатам победа становится ближе.

К акции присоединились много школ и лицеев по всей Украине. Скорее всего, такую инициативу поддержат и для празднования Дня учителя.

В этом году школьников призывают вместо расходов на цветы для учителей направить эти деньги на помощь ВСУ (фото: Freepik)

Как креативно поздравить учителя

Фотокнига со снимками с классом станет отличным подарком для любимого педагога. Для нее желательно подобрать разнотипные фото, а также с разных учебных годов, чтобы было видно, как изменился учитель и как повзрослели дети.

Сертификат на покупки в книжном магазине. Все учителя любят книги, но не всегда ученики знают, какую именно книгу хотел бы получить педагог в подарок. Наилучшим выходом станет сертификат. Тем более, что это и полезный подарок, и довольно бюджетный.

Сделайте видеопоздравления. В интернете есть много вариантов таких поздравлений, так что можно подсмотреть идею. Не стоит в него вставлять картинки - лучше добавьте разнообразные фото учителя. Также получится эмоционально, если каждый ученик из класса вкратце поздравит учителя на камеру. Если школьникам трудно самим придумать сюжет для такого видео, стоит попросить помощи у старшеклассников или родителей.

Лампа для гаджета. Не такой креативный подарок, как предыдущий вариант, зато очень полезен. Учителя много проводят время за гаджетам, когда готовятся к урокам. Специальная лампа сделала бы этот процесс более комфортным, поскольку учителю не нужно было бы напрягать глаза.