Дроны атаковали Ростов, под ударом железнодорожная инфраструктура

Ростов подвергся атаке беспилотников. По данным мониторинговых источников, под удар могла попасть железнодорожная инфраструктура и местный порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Предприятие специализируется на производстве оптико-электронных, радиолокационных и высокоточных систем и входит в состав оборонно-промышленного комплекса России.

Кроме того, сообщалось об атаке беспилотников на Азовский оптико-механический завод.

Также под удар мог попасть местный порт.

В ночь на 25 июля дроны уже атаковали Ростов, Энгельс и Луганск, в результате чего возникли пожары, в том числе загорелось здание казармы.

А раньше на этой неделе дроны атаковали Белгород, где вероятной целью могло стать здание ФСБ, а без света осталась целая часть города, включая центр.