День Независимости Украины: Зеленская, Джамала, Сумская и другие звезды поздравляют с праздником

24 августа украинской Независимости исполняется 33 года. По этому случаю знаменитости в своих соцсетях делятся щемящими строчками и поздравляют украинцев с особым праздником.

Елена Зеленская

"Независимость - это свобода. Но мы, украинцы, знаем: даже если она дается с рождения, надо всегда быть готовым, чтобы ее отстоять. Независимость означает и право быть собой. Однако мы знаем, что право быть украинцами нам приходится защищать на поле боя. Для кого-то независимость - данность. А мы как никто осознали ее ценность", - написала в своем посте первая леди Украины.

"Сегодня - 33 года Независимости Украины, из которых десять ей выпало защищаться от захвата. И уже третий год - драться всей страной. Всем сердцем. Отстаивать независимость непросто, когда на нее посягает целая империя тирании. Однако мы это делаем", - также отметила она и оставила патриотическое иллюстративное фото.

Зеленская поздравила с днем Независимости (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Джамала

"Дорогая моя, единственная моя, независимая, самая прекрасная моя страна, с Днем Независимости тебя! Хочу для нас победы, чтобы все были живы и здоровы! Мне кажется, любовь к Родине похожа на любовь к маме. Ты не знаешь, когда ее полюбил, ты любил ее всегда", - отметила победительница Украины на "Евровидении-2016" и обнародовала серию ярких снимков.

Поздравление певицы с праздником (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ольга Сумская

"С Днем Независимости, родная Украина! Поздравляем, действуем, объединяемся, победим", - написала известная украинская актриса и выложила в сеть серию снимков со своим мужем Виталием Борисюком.

Сумская поздравила украинцев с Днем Независимости 2024 (Фото: instagram.com/olgasumska)

Христина Соловий

"Нам никогда не давали Независимость просто так. За то, что мы существуем и хотим быть независимыми. Украинская Независимость - это самое ценное сокровище, борьба за которое продолжается. И всегда, когда осознаем себя украинцами, должны также понимать, что за этим стоит" , - написала певица.

"Воспринимать это не как данность или, хуже того, ненужность, а как достижение. Героев, которые были до нас и героев, сегодня среди нас. С Днем Независимости, Украина!" - добавила она, показав фото с украинским флагом и нашими военными.

Артистка поделилась поздравлением ко Дню Независимости (Фото: instagram.com/soloviyka)

Надя Дорофеева

"Сегодня День Независимости, и мне очень грустно и несказанно больно, что свою Независимость Украина должна получать такой страшной ценой… Слава героям!" - отметила бывшая супруга Владимира Дантеса и обнародовала щемящее патриотическое видео.

Наталка Денисенко

Актриса прочла проникновенное стихотворение Василия Симоненко, посвященное Украине.

"Моя семья делает все, чтобы свобода оставалась главным приоритетом среди нашего общества! Наша земля дала мне безудержную животворную энергию, весь мой род с украинской земли. Все мои таланты я реализовала именно здесь", - также отметила она в публикации.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Звездная семья по случаю этого праздника поделилась яркими фотографиями, а также обнародовала ролик, где исполнила украинскую песню.

Павлик и Репяхова показали праздничные фото ко Дню Независимости (Фото: instagram.com/repyahovakate)

Елена Светлицкая

Актриса поделилась серией колоритных снимков и отметила в посте, что "гордится жить в демократической стране и проживать свою свободную жизнь".

"Низкий поклон каждому воину, защищающему мою свободу. Слава Украине!" - говорится в публикации звезды.

Поздравление актрисы Елены Светлицкой с Днем Независимости 2024 (Фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Оля Цибульская

Певица поделилась видео, в котором прозвучала юмореска Павла Глазового. Она написала о том, что время идет, а актуальность этой юморески сохраняется до сих пор.

"Я призываю влюбляться в родное. У нас прекрасный язык, культура, история. Которые надо лелеять, распространять и восхищаться. Вместе. Потому что вместе - сильнее", - также подчеркнула исполнительница.

Ольга Фреймут

Ведущая поделилась фото, на котором появилась с улыбкой. А еще обнародовала фрагмент своей книги под названием "Красивые украинские слова".