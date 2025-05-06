День матери 2025: когда в Украине нужно поздравить самых родных

Когда День матери в 2025 году

В Украине День матери традиционно отмечают во второе воскресенье мая. В 2025 году эта дата приходится на 11 мая. Это не государственный, но официально признанный праздник, который входит в календарь национальных памятных дат.

Во времена Киевской Руси на территории современной Украины праздновали День Пречистой Девы Марии - именно в этот день поздравляли женщин, и в первую очередь матерей.

В 1928 году Союз украинок Канады устроил в Украине первое празднование Дня матери. В 1929 году его уже на местном уровне отпраздновали во Львове.

В 1939 году советская власть запретила празднование Дня матери и были попытки его возродить во время Второй мировой войны.

Только в 1990 году благодаря усилиям общественных организаций и Союза украинок, Праздник Матери вернулся в Украину. В 1999 году был издан приказ президента Украины, который установил празднование Дня матери ежегодно во второе воскресенье мая.

Как празднуют День матери

Праздник не имеет строгих традиций, но его суть - благодарность, забота и любовь к матери. В этот день украинцы:

Дарят цветы и открытки

Делают мамам подарки

В школах делают праздничные мероприятия

Звонят или приезжают к маме по телефону или в гости

Устраивают праздничные обеды или завтраки

Делятся воспоминаниями или записывают видео-поздравления

Пишут посты благодарности в соцсетях

Отмечают матерей-героинь и многодетных матерей

Самое главное - все поздравления должны быть искренними и полны благодарности и любви.

История возникновения Дня матери

Празднование Дня матери берет начало из США в середине 19 века, когда активистка Анна Джарвис из Вирджинии боролась за установление официального дня для чествования матерей - в память о своей матери, известной общественной деятельнице Анне Марии Ривз-Джарвис. Ей понадобилось много лет, чтобы убедить местные власти и различные организации о необходимости сделать День матери официальным праздником.

В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил День матери национальным праздником и назначил дату - второе воскресенье мая. Вместе с США этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии.

Сейчас День матери празднуют во многих странах мира, хотя не у всех даты и традиции одинаковы. Однако есть общая идея у всех культур - признание важной роли матери в жизни детей и общества.

Празднование Дня матери в других странах

США

В США День матери - большой и важный праздник. Мамам дарят белые или розовые гвоздики и пишут открытки с благодарностью. В этот день традиционно устраивают семейные обеды дома или в ресторанах. Дети готовят мамам завтраки в постель.

Япония

В этой стране День матери также празднуют в мае и главный символ - красная гвоздика, которая символизирует знак благодарности. Дети рисуют картины и делают подарки своими руками. Из интересных традиций - совместное с мамой приготовление традиционных блюд.

Франция

День матери во Франции празднуют в последнее воскресенье мая. Дети готовят стихи и подарки собственными руками. В этот день обязательно за одним столом на обед собираются несколько поколений семьи. Мамам, которые воспитали много детей, вручают медаль.

Во второе воскресенье мая День матери отмечают:

Австралия

Австрия

Багамы

Бангладеш

Куба

Латвия

Лихтенштейн

Либерия

Бельгия

Мальта

Бермуды

Нидерланды

Новая Зеландия

Пакистан

Вьетнам

Бразилия

Венесуэла

Дания

Доминика

Пуэрто-Рико

Филиппины

Эквадор

Самоа

Словакия

Эстония

Эфиопия

Фиджи

Финляндия

Швейцария

Германия

Шри-Ланка

Тайвань

Гана

Греция

Танзания

Турция

Исландия

Гонконг

Индия

Италия

Уругвай

Ямайка

Камбоджа

Хорватия

Чехия

Чили

Кения

Китай

Кипр

Япония

Канада

Колумбия

В другие дни

Норвегия - во второе воскресенье февраля

Грузия - 3 марта

Ирландия, Британия, Нигерия, Остров Мэн - четвертое воскресенье Великого поста (Материнское воскресенье)

Египет, Иордания, Катар, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Ливан, Судан, Ливия, Кувейт - 21 марта

Словения - 25 марта

Армения - 7 апреля

Ангола, Испания, Литва, Португалия, Румыния, Венгрия - первое воскресенье мая

Польша - 26 мая

Алжир, Доминиканская Республика, Марокко, Швеция, Тунис, Франция - последнее воскресенье мая или первое воскресенье июня

Израиль - 22 мая