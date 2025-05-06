День матері 2025: коли в Україні потрібно привітати найрідніших

Коли День матері у 2025 році

В Україні День матері традиційно відзначають у другу неділю травня. У 2025 році ця дата припадає на 11 травня. Це не державне, але офіційно визнане свято, яке входить до календаря національних пам'ятних дат.

В часи Київської Русі на території сучасної України святкували День Пречистої Діви Марії - саме в цей день вітали жінок, і в першу чергу матерів.

У 1928 році Союз українок Канади влаштував в Україні перше святкування Дня матері. У 1929 році його вже на місцевому рівні відсвяткували у Львові.

У 1939 році радянська влада заборонила святкування Дня матері й були спроби його відродити під час Другої світової війни.

Тільки у 1990 році завдяки зусиллям громадських організацій та Союзу українок, Свято Матері повернулося в Україну. У 1999 році був виданий наказ президента України, який встановив святкування Дня матері щороку у другу неділю травня.

Як святкують День матері

Свято не має суворих традицій, але його суть - подяка, турбота та любов до матері. У цей день українці:

Дарують квіти та листівки

Роблять мамам подарунки

У школах роблять святкові заходи

Телефонують або приїжджають до мами

Влаштовують святкові обіди чи сніданки

Діляться спогадами або записують відео-привітання

Пишуть пости вдячності в соцмережах

Відзначають матерів-героїнь та багатодітних матерів

Найголовніше - усі привітання мають бути щирими та сповнені вдячності та любові.

Історія виникнення Дня матері

Святкування Дня матері бере початок зі США у середині 19 століття, коли активістка Анна Джарвіс з Вірджинії боролась за встановлення офіційного дня для вшанування матерів - у пам'ять про свою матір, відому громадську діячку Анну Марію Рівз-Джарвіс. Їй знадобилось багато років, щоб переконати місцеву владу та різноманітні організації про необхідність зробити День матері офіційним святом.

У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив День матері національним святом і призначив дату - друга неділя травня. Разом з США це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині.

Зараз День матері святкують у багатьох країнах світу, хоч не у всіх дати та традиції однакові. Однак є спільна ідея у всіх культур - визнання важливої ролі матері в житті дітей та суспільства.

Святкування Дня матері в інших країнах

США

У США День матері - велике та важливе свято. Мамам дарують білі або рожеві гвоздики та пишуть листівки з подякою. В цей день традиційно влаштовують сімейні обіди вдома або у ресторанах. Діти готують мамам сніданки у ліжко.

Японія

В цій країні День матері також святкують в травні й головний символ - червона гвоздика, яка символізує знак подяки. Діти малюють картини та роблять подарунки своїми руками. З цікавих традицій - спільне з мамою приготування традиційних страв.

Франція

День матері у Франції святкують в останню неділю травня. Діти готують вірші та подарунки власними руками. В цей день обов'язково за одним столом на обід збираються кілька поколінь родини. Мамам, які виховали багато дітей, вручають медаль.

У другу неділю травня День матері відзначають:

Австралія

Австрія

Багами

Бангладеш

Куба

Латвія

Ліхтенштейн

Ліберія

Бельгія

Мальта

Бермуди

Нідерланди

Нова Зеландія

Пакистан

В'єтнам

Бразилія

Венесуела

Данія

Домініка

Пуерто-Рико

Філіппіни

Еквадор

Самоа

Словаччина

Естонія

Ефіопія

Фіджі

Фінляндія

Швейцарія

Німеччина

Шрі-Ланка

Тайвань

Гана

Греція

Танзанія

Туреччина

Ісландія

Гонконг

Індія

Італія

Уругвай

Ямайка

Камбоджа

Хорватія

Чехія

Чилі

Кенія

Китай

Кіпр

Японія

Канада

Колумбія

В інші дні

Норвегія - у другу неділю лютого

Грузія - 3 березня

Ірландія, Британія, Нігерія, Острів Мен - четверта неділя Великого посту (Материнська неділя)

Єгипет, Йорданія, Катар, Оман, Саудівська Аравія, Сирія, Ліван, Судан, Лівія, Кувейт - 21 березня

Словенія - 25 березня

Вірменія - 7 квітня

Ангола, Іспанія, Литва, Португалія, Румунія, Угорщина - перша неділя травня

Польща - 26 травня

Алжир, Домініканська Республіка, Марокко, Швеція, Туніс, Франція - остання неділя травня або перша неділя червня

Ізраїль - 22 травня