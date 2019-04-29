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Травневі свята: Супрун розповіла, як вберегти здоров'я під час вихідних

STYLERЖиття    29.04.2019 - 15:15
Травневі свята: Супрун розповіла, як вберегти здоров'я під час вихідних
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Супрун розповіла про корисний відпочинок під час свят

Уляна Супрун підготувала корисні поради про те, як безпечно для здоров'я провести святкові дні. За словами в. о міністра охорони здоров'я, її поради допоможуть не зіпсувати собі вихідні наслідками переїдання і надмірного вживання алкоголю.

Супрун зазначила, щоб уникнути відчуття тяжкості в шлунку і печію необхідно слідувати простим правилам:

  • Пийте достатньо води. Це прискорює проходження залишків продуктів травлення через травну систему.
  • Їжте більше клітковини. Така їжа значно покращує травлення. Клітковина - це цільнозернові продукти, фрукти, овочі, горіхи, насіння, соя і бобові.
  • Споживайте менше жирної їжі. Вона важче перетравлюється, тому можуть виникнути болі в шлунку або печія. Намагайтеся відмовитися чи знизити до мінімуму кількість жирних смажених страв. Замість цього вживайте більше нежирного м'яса і риби.
  • Якщо переїли і хочете полегшити тягар - не варто приймати ферментні препарати. Кілька таблеток до або після важкого застілля не врятують від наслідків переїдання.
  • Універсальна порада у разі переїдання - їсти менше (якими б смачними не були паски) і не покладатися на силу таблеток.

Травневі свята: Супрун розповіла, як вберегти здоров'я під час вихідних

Уляна Супрун дала корисні поради для здоров'я під час свят (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Якщо будете вживати алкоголь, то слід взяти до уваги, що безпечної дози не існує. У будь-якому випадку, вживаючи алкоголь ви ризикуєте своїм здоров'ям.

Якщо ви вирішили вживати алкоголь, то не потрібно закушувати без міри - це не врятує від сп'яніння. Від сп'яніння також не врятує і активоване вугілля. Це відбувається тому, що алкоголь швидко всмоктується в шлунку, і вугілля його не адсорбує.

При виборі алкоголю Супрун радить зупинитись на червоному вині. У ньому, на відміну від коктейлів або міцних напоїв, є речовина ресвератрол, яка корисна для здоров'я серця і судин.

Супрун радить не забувати про воду. Алкоголь викликає втрату води нирками, тому на наступний день після вживання алкоголю людину може "сушити". Щоб уникнути дегідратації - алкоголь слід запивати водою. Не вживайте алкоголь на голодний шлунок і не змішуйте його з газованими напоями.

Якщо ви все ж випили чого-небудь міцного, ні в якому разі не сідайте за кермо. Будь-яка кількість алкоголю в крові може вплинути на навички водіння і підвищує ризик потрапити в аварію.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як можна зайняти дитину без смартфонів і планшетів.

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