Травневі свята: Супрун розповіла, як вберегти здоров'я під час вихідних

Супрун розповіла про корисний відпочинок під час свят
Уляна Супрун підготувала корисні поради про те, як безпечно для здоров'я провести святкові дні. За словами в. о міністра охорони здоров'я, її поради допоможуть не зіпсувати собі вихідні наслідками переїдання і надмірного вживання алкоголю.
Супрун зазначила, щоб уникнути відчуття тяжкості в шлунку і печію необхідно слідувати простим правилам:
Уляна Супрун дала корисні поради для здоров'я під час свят (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Якщо будете вживати алкоголь, то слід взяти до уваги, що безпечної дози не існує. У будь-якому випадку, вживаючи алкоголь ви ризикуєте своїм здоров'ям.
Якщо ви вирішили вживати алкоголь, то не потрібно закушувати без міри - це не врятує від сп'яніння. Від сп'яніння також не врятує і активоване вугілля. Це відбувається тому, що алкоголь швидко всмоктується в шлунку, і вугілля його не адсорбує.
При виборі алкоголю Супрун радить зупинитись на червоному вині. У ньому, на відміну від коктейлів або міцних напоїв, є речовина ресвератрол, яка корисна для здоров'я серця і судин.
Супрун радить не забувати про воду. Алкоголь викликає втрату води нирками, тому на наступний день після вживання алкоголю людину може "сушити". Щоб уникнути дегідратації - алкоголь слід запивати водою. Не вживайте алкоголь на голодний шлунок і не змішуйте його з газованими напоями.
Якщо ви все ж випили чого-небудь міцного, ні в якому разі не сідайте за кермо. Будь-яка кількість алкоголю в крові може вплинути на навички водіння і підвищує ризик потрапити в аварію.
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