День Львова: Садовий влаштував акцію на площі у розпал карантину

Андрій Садовий влаштував акцію під час карантину (колаж: РБК-Україна)

День міста у Львові в 2020 році було офіційно перенесено

День міста у Львові зазвичай святкується у першу неділю травня. Але мер міста вирішив по-особливому привітати львів'ян зі святом саме в неділю, 3 травня. Міський голова Андрій Садовий у центрі Львова на площі Ринок зібрав кілька десятків людей на виставу, присвячену Дню міста.

У неділю, 3 травня, до входу у львівську Ратушу на конях під'їхали костюмовані герої - Король і Королева - і подякували медикам за роботу. Також свої слова вдячності висловили мер міста Андрій Садовий і його дружина Катерина. А прапор міста на штандарті у Ратуші підняв молодий львівський лікар Гнат Герич. Пряма трансляція з-під Ратуші відбувалася на сторінці мера у "Фейсбуці".

"Львів вітає короля і королеву! Кожного травня в першу неділю ми святкуємо День міста. В цьому році у світі пандемія, тому День міста ми перенесли. Але закони неписані для короля і королеви! Дозвольте, Ваша Величність, щоб цей день ми присвятили нашим медичним працівникам, які рятують всіх нас. З нагоди цього дня, ви бачите, леви в білих халатах і масках, Нептун і Діана також в масках. З вашого дозволу, Ваша Величність, ми просимо нашого лікаря підняти прапор міста", - зазначив Андрій Садовий.

Садовий влаштував акцію під час карантину

Попри те, що святкування не таке масштабне, як зазвичай, зібрання навіть таких невеликих груп людей суперечить правилам карантину. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 211 "Про запобігання розповсюдження на території України коронавіруса COVID-19", порушення правил карантину карається штрафом (проведення масових заходів, в яких бере участь понад 10 осіб - заборонено).

Нагадаємо, що в одній з областей України послаблюють карантин прямо на травневі свята.

Раніше ми публікували список свят в травні 2020 в Україні.