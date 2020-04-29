В одній з областей України послаблюють карантин: прямо на травневі свята

У Житомирській області відкриють перукарні (фото: РБК-Україна)

У Житомирській області вирішили на травневі свята послабити карантин

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня по 11 травня, але у Житомирській області вирішили послабити його дію вже на травневі свята, тобто з першого числа наступного місяця. У Житомирі та області запрацюють перукарні та салони, а також кафе, в яких можна буде замовити страви на винос.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні мерії у вівторок, 28 квітня.

В місцях надання послуг будуть діяти санітарні норми та обмеження: перукарні будуть працювати тільки за попереднім записом та приймати тільки по одній людині на площі 15 кв. м.

Заступник мера Ольшанська Світлана розповіла, чому перукарні вирішили відкрити саме з 1 травня.

"На останній сесії міської ради було прийнято рішення про звільнення від сплати єдиного податку протягом квітня для суб'єктів I і II групи оподаткування. Щоб не було нарахувань за квітень і підприємці могли скористатися цією пільгою, саме з 1 травня вони починають роботу", – зазначила Ольшанська.

Мер міста Сергій Сухомлин заявив, що вони і далі будуть робити все, щоб послаблювати карантинні заходи, і зараз розробляють механізми відкриття магазинів та ринків промтоварної групи, літніх майданчиків кафе.

"Протягом двох днів ми виробимо деякі пропозиції, звернемося до Кабінету міністрів, будемо розглядати на своєму рівні, поспілкуємося з підприємцями і далі будемо робити все, щоб бізнес міг працювати, але працювати безпечно і для бізнесу, і для відвідувачів і клієнтів", — сказав він.

Зазначимо, що ринки в Житомирі і області поки що не відкриваються, рішення по них ще не прийнято.

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