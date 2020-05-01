У Львові люди жорстко ігнорують карантин: опубліковано фото

У Львові місцеві жителі помічені без масок в маршрутках
Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, днями Кабмін продовжив його до 11 травня. Карантинні заходи передбачають носіння масок у публічних місцях, але у Львові це правило ігнорують. Так, в маршрутці міста помітили чоловіка, який знаходиться в громадському транспорті без маски.
Фотографію порушника карантину опублікував на своїй сторінці в Facebook Дмитро Беспалий.
"Львів. 29 маршрутка. Хтось жере морозиво і підбухує. Ще одне таке ж, позаду, влипло рилом без маски у вікно і спить. Не розумію, що вони зараз роблять в маршрутці. Карантин", - написав Дмитро.
В маршрутці Львова помітили чоловіка без маски (фото: facebook.com/DmitryBespaly)
Через деякий час Дмитро Беспалий опублікував ще одного фото, вже з іншої маршрутки, де громадяни порушують карантин, перебуваючи в транспорті без маски.
"А ось ще одні. Біба і Боба. Карантин", - написав чоловік.
У Львові нахабно порушують карантин у транспорті (фото: facebook.com/DmitryBespaly)
Як ми раніше писали, журналісти знайшли ще один ресторан, який працює в карантин.