У Львові люди жорстко ігнорують карантин: опубліковано фото

У Львові порушують карантин (фото: РБК-Україна)

У Львові місцеві жителі помічені без масок в маршрутках

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, днями Кабмін продовжив його до 11 травня. Карантинні заходи передбачають носіння масок у публічних місцях, але у Львові це правило ігнорують. Так, в маршрутці міста помітили чоловіка, який знаходиться в громадському транспорті без маски.

Фотографію порушника карантину опублікував на своїй сторінці в Facebook Дмитро Беспалий.

"Львів. 29 маршрутка. Хтось жере морозиво і підбухує. Ще одне таке ж, позаду, влипло рилом без маски у вікно і спить. Не розумію, що вони зараз роблять в маршрутці. Карантин", - написав Дмитро.

В маршрутці Львова помітили чоловіка без маски (фото: facebook.com/DmitryBespaly)

Через деякий час Дмитро Беспалий опублікував ще одного фото, вже з іншої маршрутки, де громадяни порушують карантин, перебуваючи в транспорті без маски.

"А ось ще одні. Біба і Боба. Карантин", - написав чоловік.

У Львові нахабно порушують карантин у транспорті (фото: facebook.com/DmitryBespaly)

Як ми раніше писали, журналісти знайшли ще один ресторан, який працює в карантин.