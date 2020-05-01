ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові люди жорстко ігнорують карантин: опубліковано фото

STYLERЖиття    01.05.2020 - 09:32
У Львові люди жорстко ігнорують карантин: опубліковано фото
У Львові порушують карантин (фото: РБК-Україна)

У Львові місцеві жителі помічені без масок в маршрутках

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, днями Кабмін продовжив його до 11 травня. Карантинні заходи передбачають носіння масок у публічних місцях, але у Львові це правило ігнорують. Так, в маршрутці міста помітили чоловіка, який знаходиться в громадському транспорті без маски.

Фотографію порушника карантину опублікував на своїй сторінці в Facebook Дмитро Беспалий.

"Львів. 29 маршрутка. Хтось жере морозиво і підбухує. Ще одне таке ж, позаду, влипло рилом без маски у вікно і спить. Не розумію, що вони зараз роблять в маршрутці. Карантин", - написав Дмитро.

У Львові люди жорстко ігнорують карантин: опубліковано фото

В маршрутці Львова помітили чоловіка без маски (фото: facebook.com/DmitryBespaly)

Через деякий час Дмитро Беспалий опублікував ще одного фото, вже з іншої маршрутки, де громадяни порушують карантин, перебуваючи в транспорті без маски.

"А ось ще одні. Біба і Боба. Карантин", - написав чоловік.

У Львові люди жорстко ігнорують карантин: опубліковано фотоУ Львові нахабно порушують карантин у транспорті (фото: facebook.com/DmitryBespaly)

Як ми раніше писали, журналісти знайшли ще один ресторан, який працює в карантин.

Карантин не для всіх: у Києві знайшли ще один ресторан для vip-персон Україну чекає друга хвиля коронавірусу, якщо скасувати карантин занадто рано, - МОЗ
Новини України Львівкарантин
Lite
On Top