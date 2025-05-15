Паника перед отпуском? Вот что нужно сделать за месяц, неделю и день до поездки

Отпуск - это тот долгожданный момент, когда мы наконец-то можем сменить обстановку, отдохнуть душой и телом, зарядиться новыми впечатлениями и вдохновением. Но перед тем, как отправиться в путешествие, нужно навести порядок в делах, чтобы ничего не омрачило вашу поездку.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает пошаговый план, как подготовиться к поездке, чтобы отпуск прошел без проблем.

За месяц до отпуска

Составьте список дел

Просмотрите все задачи и обязанности, которые стоит завершить до поездки. Составьте список важного, что нельзя откладывать, и начинайте постепенно решать эти вопросы. В последние дни времени на это уже не будет, а незавершенные дела влекут за собой тревожные мысли даже на отдыхе.

Пройдите медицинское обследование

Даже если ничего не беспокоит, запишитесь к терапевту для профилактического осмотра. При необходимости - начните курс витаминов. Планируете отпуск в экзотической стране? Узнайте о рекомендуемых прививках.

Если иногда болят зубы - обязательно посетите стоматолога на чистку или консультацию, чтобы избежать проблем в дороге.

Автомобиль под контролем

Если на время путешествия автомобиль не нужен - отдайте его на техническое обслуживание. По возвращении вас уже будет ждать исправный транспорт.

Оплатите счета

Закройте все коммунальные и другие регулярные платежи. Чтобы сэкономить, временно отключите интернет или телевидение. Кредитные платежи лучше внести заранее, чтобы не получить штрафы за просрочку.

За неделю до отъезда

Наведите порядок дома

Сделайте генеральную уборку - после возвращения вам будет приятно зайти в чистую квартиру. Перед отъездом останется лишь протереть пыль.

Позаботьтесь о финансах

Обменяйте валюту еще дома - курс обычно выгоднее. Возьмите купюры разного номинала, это удобно в дороге.

Запишите важные контакты и сделайте копии документов

Выпишите телефоны отеля, страхового агента, посольства. Сделайте сканкопии документов, сохраните их на флешке, в облаке или на почте. На всякий случай - распечатайте бумажные копии.

Электронные книги, фильмы, музыка

Загрузите на ридер книги, которые давно хотели прочитать. Флешку пополните любимыми фильмами и музыкой - в дороге это пригодится.

Найдите помощника

Попросите друга или соседа присматривать за квартирой. Полить цветы, забрать почту, вечером включать свет - эти простые вещи создают эффект присутствия и снижают риск ограбления.

Пакуйте чемодан

Составьте список вещей. Проверьте, что нужно постирать или отремонтировать. Пакуйте заранее, чтобы ничего не забыть в последний момент.

Чтобы не делать все в последний момент, лучше сделать все постепенно и заранее (фото: Freepik.com)

За несколько дней до поездки

Сообщите близким о поездке

Расскажите родственникам и друзьям, куда и на какой срок отправляетесь. Сообщите детали маршрута.

Спланируйте дорогу до аэропорта

Рассчитайте время и выберите способ добраться с чемоданами до вокзала или аэропорта. Учтите возможные пробки.

Почистите холодильник

Выбросьте продукты, которые могут испортиться. Убедитесь, что не оставили ничего, что испортит воздух в доме.

Позаботьтесь о безопасности

Сообщите охранной компании о своем отъезде, если дома установлена сигнализация. Проверьте погодные условия в пункте назначения, чтобы скорректировать одежду.

Загрузите нужные приложения

Карты, переводчики, гиды, билеты - все это лучше иметь под рукой. Зарядите все гаджеты и не забудьте зарядки к ним.

В день отъезда

Документы, билеты, деньги, гаджеты - все самое важное должно быть в ручной клади. Еще раз проверьте двери, окна, свет. Выключите из розеток технику, перекройте воду и газ, выбросьте мусор, полейте цветы, закройте шторы.