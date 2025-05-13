В эти 5 стран все мечтают переехать: хотите знать, почему?

Люди переезжают по разным причинам - в поисках лучших возможностей, лучшего климата, новых впечатлений или более спокойного ритма жизни. Но среди множества стран трудно определиться, куда именно податься?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти странах, которые особенно привлекают тех, кто мечтает о новой жизни.

Португалия

Португалия - это отличный вариант для переезда. Представьте себе вечера под золотистым солнцем на пляжах Атлантики, вкусные морепродукты и прогулки по старинным улочкам.

Жизнь здесь комфортная и доступная: стоимость проживания ниже, чем во многих европейских странах. Кроме того, португальцы - очень приветливые, а мягкий климат позволяет наслаждаться теплом круглый год. Здесь легко найти баланс между активной городской жизнью и спокойствием провинции.

США, Техас

Техас - один из самых желанных штатов США для переезда. Это сочетание мегаполисов и дикой природы, приправленное искренним южным гостеприимством. Рынок труда здесь стабильный, с большим количеством вакансий в сферах ИТ, образования и медицины.

Цены на жилье и услуги ниже, чем во многих других штатах. К тому же, местная кухня - отдельная история, как и яркая культурная сцена. А качественные подержанные автомобили в Северном Хьюстоне делают ежедневные поездки удобными и доступными.

Канада

Канада привлекает тех, кто ценит качество жизни, безопасность и мультикультурность. Здесь вы найдете все: от динамичных мегаполисов до тихих озерных поселков, где царит спокойствие.

Страна славится отличной системой образования и здравоохранения. Многообразие этнических сообществ создает атмосферу принятия и толерантности. Осенние прогулки по кленовым лесам, лыжи зимой и активная жизнь в центре города - в Канаде есть все, чтобы начать с нуля и не пожалеть.

Канада - один из постоянных лидеров симпатий для иммигрантов (фото: Freepik.com)

Вьетнам

Хотите начать все с нуля? Попробуйте Вьетнам. Экономика страны стремительно растет, и это открывает двери для новых карьерных возможностей - особенно в ИТ, туризме и производстве.

Жизнь здесь чрезвычайно доступна - за те же деньги, что в Европе, вы получите значительно больше. Это позволяет совместить финансовую стабильность с качественным отдыхом. Добавьте к этому экзотическую природу, богатую историю и глубокую культуру - и получите идеальное место для смелых и решительных.

Таиланд

Таиланд - это тропическая сказка, в которую легко поверить. Островные пляжи, суетливый Бангкок и старинные храмы создают неповторимую атмосферу.

Стоимость жизни здесь настолько низкая, что позволяет ежедневно наслаждаться вкусной кухней, массажами и поездками по стране. Таиландцы - невероятно дружелюбны, а сообщества эмигрантов помогают быстро адаптироваться. Если вы мечтаете о теплом море, экзотике и незабываемых впечатлениях - вам точно сюда.