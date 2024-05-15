7 сказочных каньонов в Украине для незабываемых впечатлений и красивых фотосессий

В Украине расположено много природных локаций, которые поражают своей красотой. Особого внимания заслуживают каньоны - ведь каждый из них имеет уникальные ландшафты. Согласитесь, никого не оставят равнодушными 30-метровые скалы, возвышающиеся над бурной рекой, или огромные нагромождения каменных валунов, которые имеют вулканическое происхождение.

Буцкий каньон в Черкасской области

Этот каньон расположен на реке Горный Тикич в пределах села Буки Черкасской области. Его возраст оценивается в 2 млрд лет.

Каньон имеет протяженность 2,5 км и ширину 80 м, его скалы высотой около 30 м. Он начинается недалеко от плотины бывшей Буцкой ГЭС. Совсем рядом расположен водопад Вир.

В последние годы каньон стал очень популярен среди туристов. Сюда приезжают, чтобы заниматься скалолазанием. Также здесь можно остаться на отдых в палатках.

Удобнее всего до Буков добираться на собственном авто, также немало фирм предлагают автобусные туры. К примеру, однодневная экскурсия из Киева с посещением дополнительной локации стоит от 1 тыс. грн.

Буцкий каньон (фото: Википедия)

Буцкий каньон (фото: kraina-ua.com)

Актовский каньон в Николаевской области

Каньон расположен на реке Мертвовод, вблизи села Актово в Николаевской области. По оценке ученых, он также начал формироваться примерно 2-2,3 млрд. лет назад.

Актовский каньон состоит из выветренных гранитов, среди которых на глубине более 40-50 метров протекает река. Площадь каньона превышает 250 гектаров.

Это место понравится не только любителям природы, но и мистики. Народные предания свидетельствуют, что когда-то здесь скифы проводили свои жертвоприношения, а тела мертвых царей сбрасывали в ущелье в воду. Именно поэтому реку назвали Мертвоедом.

Также часть каменного комплекса носит название Долина Дьявола. Вблизи расположена популярная локация для инстаграммных фото - белые скалы из мела, известняка и белой глины.

Добраться сюда можно на собственном авто, или же заказать автобусные туры. Из Херсона стоимость стартует от 720 грн, из Одессы (с дополнительными локациями) - 1 650 грн.

Актовский каньон (фото: Википедия)

Белые скалы (фото: omore.city)

Смотрицкий каньон в Каменце-Подольском

Каньон расположен на реке Смотрич, его скалы достигают высоты 50 м. В пределах каньона есть постоянные и сезонные водопады. Этот уникальный геологический памятник природы имеет площадь около 80 гектаров и длину 9 километров. На каньоне расположен Каменец-Подольский.

Кстати, сам город имеет очень много локаций для впечатляющих фотосессий - древняя крепость, Замковый мост, ратуша, Армянский колодец, Кафедральный костел, замковый (турецкий) мост и многое другое.

Здесь есть развлечения и для экстремалов - роуп и банджи прыжки с моста, а также троллей через каньон.

Добираться в Каменец-Подольский удобно поездом, междугородным транспортом и собственным авто. Также ряд турфирм предлагают разнообразные экскурсии. К примеру, двухдневный тур в Каменец-Подольский (плюс дополнительные локации) из Киева стоит от 3 375 грн.

Смотрицкий каньон (фото: Википедия)

Водопад в каньоне (фото: Википедия)

Днестровский каньон простирается на четыре области

Днестровский каньон - это самый большой каньон в Украине и один из самых больших в Европе. Он протяженностью 250 км, но самой красивой частью считаются берега Днестра - от р. Золотая Липа до р. Збруч в пределах прорезания Днестром Подольской возвышенности с образованием каньоновидной долины.

Особенностью Днестровского каньона являются травертиновые скалы - это относительно молодые геологические образования с причудливыми формами, пещерами, гротами, навесами, водопадами, сталагмитами, сталактитовыми натечными образованиями.

Каньон является частью Национального природного парка, на территории которого находится около 50 больших и малых пещер. А именно - Оптимистическая (240,5 км), которая является одной из самых длинных в мире. Также в каньоне есть много водопадов, самый известный из них - Джуринский.

Среди развлечений здесь могут быть сплавы по Днестру, круизы на теплоходе, пешие прогулки, велопутешествия, рыбалка.

До каньона можно добраться на авто, или же заказать автобусный тур. К примеру, двухдневный тур из Львова (с дополнительными локациями) стоит от 1 300 грн.

Днестровский каньон (фото: Википедия)

Днестровский каньон (фото: vidviday.ua)

Джуринский водопад (фото: Википедия)

Богуславское гранитное обнажение в Киевской области

Этот геологический памятник природы местного значения расположен прямо в древнем городе Богуслав. И возможно он несколько уступает по масштабам каньонам, поскольку он всего 1,5 км в длину, но эти гранитные 10-метровые скалы поражают своей красотой.

Гранитное обнажение расположено на реке Рось. Здесь есть небольшое место, где можно искупаться, а также множество локаций для красивых фото. Также стоит внимания и сам город Богуслав - здесь есть музей народных промыслов в 300-летнем каменном здании, Троицкая церковь XIX века, музей Ивана Сошенко, музей Марко Вовчок.

Сюда легко добраться из Киева междугородным транспортом (всего 120 км), или же на собственном авто. Автобусные экскурсии стартуют от 900 грн.

Богуславское гранитное обнажение (фото: Википедия)

Богуславское гранитное обнажение (фото: kyivregiontours)

Тетеревский каньон в Житомирской области

Каньон расположен на реке Тетере возле села Дениши Житомирской области. Его ширина варьируется от 20 до 90 м. Скалы высотой 30 м. Возраст этих образований - от 800 млн до 1 млрд лет.

Этот каньон очень популярен среди скалолазов, поскольку здесь отвесные скалы. В каньоне не сложный сплав, но на других участках реки уже встречаются пороги. Также здесь можно остаться на отдых в палатках.

Лучше сюда добираться на собственном авто. Кстати, под Житомиром расположен еще и Коростышевский карьер, который сейчас залит водой и является зоной отдыха для украинцев. Его красивые скалы также привлекают многих туристов.

Скальный массив Дениши (фото: rest.guru.ua)

Тетеревский каньон (фото: kagarlyk.city)

Арбузинский каньон в Николаевской области

Арбузинский каньон расположен рядом с Активским, поэтому очень часто его называют Малым Активским каньоном. Однако внешне они очень разные, поскольку на Арбузинском есть только большие пестрые валуны, но нет острых скал.

Каньон расположен на реке Арбузинка, возле села Трикрата. По версии ученых, эти скалы имеют вулканическое происхождение. Длина каньона всего 1,5 км. Но его можно осмотреть, как снизу, так и сверху. Самая высокая скала называется Пуп Земли. Совсем рядом расположены белые скалы, принадлежность которых одновременно приписывают как Актовскому каньону, так и Арбузинскому.

Интересно, что здесь уникальная флора и фауна. В частности, здесь водится 20 видов животных, занесенных в Красную книгу.

Добираться сюда можно на своем авто или экскурсионными автобусами, но туры проводят не так часто.

Арбузинский каньон (фото: Википедия)

Добавим, что много живописных каньонов расположены на территории оккупированного Крыма. Также одним из самых красивых в Украине является Херсонский гранд каньон - его часть Станиславские горы в 2022 году попали под российские обстрелы. Так что пока не все природные чудеса Украины доступны для обзора туристов.