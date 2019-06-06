Змінила кеди на туфлі: новий образ Зеленської в Брюсселі

Олена Зеленська привела в захват користувачів мережі
Дружина президента України Олена Зеленська, яка вразила мережу своїм неформальним образом в Брюсселі, вирішила змінити стиль для відвідування військового госпіталю. Фотографії перша леді розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Олена Зеленська повідомила, що в рамках офіційного візиту вона відвідала військовий шпиталь імені. Королеви Астрід, де проходять реабілітацію українські військові.
"Наші хлопці – справжні молодці. Бельгійські медики дуже хвалять їх за витримку і жагу до перемоги. Дякуємо бельгійським фахівцям і особисто директору госпіталю полковнику Воутеру Ветсу за турботу і ставлення до українських військових", - написала Зеленська на своїй сторінці.
Олена Зеленська з українськими військовими (instagram.com/olenazelenska_official)
Для відвідування госпіталю і спілкування з українськими військовими, майором Дмитром Кучерей, молодшим сержантом Євгеном Пасічником і старшим солдатом Антоном Матвейчуком, перша леді України вирішила змінити кеди на більш офіційний стиль.
Вона вибрала класичні чорні штани, повітряну напівпрозору блузку і туфлі-човники на підборах тілесного кольору.
Олена Зеленська в Брюсселі (instagram.com/olenazelenska_official)
Користувачі мережі прийшли в захват від її скромного і елегантного образу і зазначили, що туфлі-човники їй йдуть більше.
Скріншот коментарів (instagram.com/olenazelenska_official)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мережа захопилася образом Олени Зеленської в Брюсселі.
А також розповідали про те, що Зеленський пожартував над дружиною на очах у публіки.