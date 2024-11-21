День десантно-штурмовых войск ВСУ: история государственного праздника

21 ноября в Украине отмечается День десантно-штурмовых войск ВСУ. Это важная дата для почитания героизма военных этой части ВСУ в борьбе за независимость Украины.

Десантно-штурмовые войска - это отдельный род войск, предназначение которого - действовать как воздушный десант, а также выполнять боевые задания в оперативном и тактическом тылу врага. В состав войск входят аэромобильные, воздушно-десантные и штурмовые части.

Десантные войска Вооруженных сил Украины как отдельная часть были созданы после провозглашения независимости Украины. В десантные войска вошли части воздушно-десантных войск бывшего СССР, которые остались на территории Украины после обретения независимости.

Процесс объединения частей десантных войск был постепенным - это происходило с 1 января 1992 года по лето 1993 года. 1999 2 августа был утвержден Президентом Украины как датой поситания десантных войск с тогдашним названием - Дня аэромобильных войск.

Переименование произошло 27 июля 2012 - тогда аэромобильные войска ВС Украины получили название "Высокомобильные десантные войска".

В 2015 году к аэромобильным бригадам Высокомобильных десантных войск добавилось усиление - одна танковая рота на каждую из пяти бригад. Благодаря этому десантные войска фактически стали десантно-штурмовыми.

Эмблема ДШВ ВСУ (изображение: официальный сайт Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Впрочем, "ребрендинг" на Десантно-штурмовые войска состоялся в 2017 году, тогда же Командование сообщило о новой дате профессионального праздника. С тех пор День десантно-штурмовых войск ВСУ стали отмечать 21 ноября по старому стилю в День архистратига Михаила.

Кроме того, 21 ноября 2017 года на Михайловской площади в Киеве провели торжественную церемонию. Тогда же десантники обрели новую символику.

В частности, береть цвет марунов вместо голубых, которые были еще во времена советской армии. Как отмечают, бордовый цвет в основном используется в западных странах.

Флаг (изображение: официальный сайт Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Штандарт (изображение: официальный сайт Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Также был установлен текст клятвы десантника, а войску вручены штандарт командующего десантно-штурмовым войском и флаг рода войск.

На флаге и штандарте изображена эмблема ДШВ ВСУ - серебряный парашют с распростертыми крыльями золотого цвета. По центру парашюта расположен острием вниз волнистый золотой меч оранжевого цвета.

В нижней части находится серо-стальная девизная лента с девизом черными буквами "Всегда первые". В 2023 году у ДШУ ВСУ появился боевой гимн, а в 2024 году внедрена новая награда для десантников - "За штурм". Ею будут награждать тех военнослужащих, которые принимали участие в исполнении боевого от двух раз и более