День десантно-штурмових військ ЗСУ: історія державного свята

21 листопада в Україні відзначається День десантно-штурмових військ ЗСУ. Це важлива дата для вшанування героїзму військових цієї частини ЗСУ у боротьбі за незалежність України.

Десантно-штурмові війська - це окремий рід військ, призначення якого - діяти як повітряний десант, а також виконувати бойові завдання в оперативному і тактичному тилу ворога. До складу військ входять аеромобільні, повітрянодесантні, та штурмові частини.

Десантні війська Збройних сил України як окрема частина були створені після проголошення незалежності України. До десантних військ увійшли частини повітрянодесантних військ колишнього СРСР, які залишилися на території України після здобуття незалежності.

Процес об'єднання частин десантних військ був поступовим - це відбувалося з 1 січня 1992 року до літа 1993 року. 1999 року 2 серпня було затверджено Президентом України як датою вшановування десантних військ з тогочасною назвою - Дня аеромобільних військ.

Перейменування відбулося 27 липня 2012 року - тоді аеромобільні війська ЗС України отримали назву "Високомобільні десантні війська".

У 2015 році до аеромобільних бригад Високомобільних десантних військ додалося підсилення - одна танкова рота на кожну з п'яти бригад. Завдяки цьому десантні війська фактично стали десантно-штурмовими. До 2016 року війська були у складі Сухопутних військ.

Емблема ДШВ ЗСУ (зображення: офіційний сайт Десантно-штурмових військ Збройних Сил України)

Втім, "ребрендинг" на Десантно-штурмові війська відбувся 2017 року, тоді ж Командування повідомило про нову дату професійного свята. Відтоді День десантно-штурмових військ ЗСУ стали відзначати 21 листопада, за старим стилем в День архістратига Михаїла.

Крім цього, 21 листопада 2017 року на Михайлівській площі в Києві провели урочисту церемонію. Тоді ж десантники отримали нову символіку.

Зокрема, берети кольору марун замість блакитних, які були ще за часів радянської армії. Як зазначають, бордовий колір здебільшого використовується в західних країнах.

Прапор (зображення: офіційний сайт Десантно-штурмових військ Збройних Сил України)

Штандарт (зображення: офіційний сайт Десантно-штурмових військ Збройних Сил України)

Також було встановлено текст клятви десантника, а війську вручено штандарт командувача десантно-штурмового війська та прапор роду військ.

На прапорі та штандарті зображено емблему ДШВ ЗСУ - срібний парашут із розпростертими крилами золотого кольору. По центру парашута розміщено вістрям донизу хвилястий золотий меч жовтогарячого кольору.

У нижній частині міститься сіро-сталева девізна стрічка з девізом чорними літерами “Завжди перші”. У 2023 році у ДШВ ЗСУ з'явився бойовий гімн, а в 2024 році впроваджено нову відзнаку для десантників - "За штурм". Нею нагороджуватимуть тих військовослужбовців, які брали участь у виконанні бойового від двох разів і більше