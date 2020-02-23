День ангела Валентини: найкращі привітання у віршах, традиції свята

День ангела Валентини (ілюстративне фото: pixabay.com)

День ангела Валентини відзначається три рази на рік

23 лютого всі дівчата та жінки, які мають ім'я Валентина – відзначають День Ангела. Це ім'я має латинське походження і перекладається як "сильна", "здорова". Жінки з таким ім'ям добрі й завжди прагнуть допомогти іншим. За церковною традицією іменини Валентини відзначаються три рази на рік. Чим відрізняється сьогоднішній День ангела Валентини від інших? STYLER зібрав віршовані привітання з Днем ангела.

Походження ім'я Валентина має латинське і від чоловічого Валентин, що означає сильна і міцна жінка. Є легенда, що ім'я Валентина також є варіантом імені скандинавського чоловіка Валі — сина Бога Одіна. Кажуть, що, коли настане кінець світу, саме Валі з іншими обраними будуть мати можливість жити в новому світі.

За традиціями православного християнства іменини слід проводити в храмі, шануючи пам'ять свого покровителя і молячись йому про захист і благодать. У кожного імені є свій святий наставник, не виняток і ім'я Валентина. Іменини Валентин - завжди свято для всієї родини, бо Валі вважаються дуже віруючими особистостями.

Іменини Валентини за церковним календарем святкують 8 січня, 23 лютого та 29 липня. А ось відзначати його треба раз в рік і в той день, який максимально близький за датою до дня їх народження.

Привітання

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Хай Ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела, Валя, найкращі привітання!

***

Хай Валю нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Валентина — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела Валентина, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!