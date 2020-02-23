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Свято 23 лютого: що суворо заборонено робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    23.02.2020 - 07:01
Свято 23 лютого: що суворо заборонено робити сьогодні, всі прикмети
23 лютого 2020 - яке сьогодні свято і що не можна робити

23 лютого відзначають день святого Харалампія - покровителя домашніх тварин і захисника врожаю

Яке сьогодні свято. 23 лютого українцями прийнято відзначати день святого Харалампія - єпископа у Магнісії, якому на момент мучеництва було 113 років від роду.

Історія свідчить, що, незважаючи на похилий вік, святий Харалампій був підданий безжальним катуванням. Його тіло дерли залізними гаками і здирали шкіру.

Своїм мучителям святий лише відповідав: "Дякую, братіє, за те, що обдерли моє старе тіло і оновили мою душу для нового та вічного життя". Згідно з його життєписом, по стійкості, з якою він переносив муки, два воїна, Порфирій і Вапт, відкрито сповідували Христову віру, за що негайно були усічені мечем. Три жінки, які спостерігали страждання Харалампія, почали прославляти Христа, за що також були незабаром убиті.

Під час чергових тортур плече мучителя ніби відсікли мечем, а коли він плюнув в обличчя святого - його голова розгорнулася раптово обличчям назад. Злякавшись, він став просити про пощаду, після чого був зцілений святим і став християнином.

Засуджений до смерті та супроводжений до місця страти, Харалампій молився, щоб у тому місці, де упокоются його мощі, ніхто не страждав від голоду або хвороб. Помолившись, святий віддав душу Богу раніше того, як меч ката доторкнувся до його шиї.

З тих часів Харалампія шанують в народі як зберігача від раптової смерті без покаяння, як покровителя домашніх тварин, захисника врожаю. Йому моляться також про добробут і позбавленні від голоду.

23 лютого - прикмети дня

  • Ворони почали сідати на самі верхні гілки дерев і чиститися – чекай снігопад;
  • Сніг звисає з даху – чекай урожай хліба;
  • Якщо у цей день холоднеча, то не треба її боятися, вона буде недовгою;
  • У цей день необхідно молитися святому Харлампію, він зможе захистити вас від несподіваної смерті без покаяння;
  • Якщо почати 23 лютого лікувати серйозні недуги – вони віразу ж пройдуть.

23 лютого - заборони дня

  • Чоловікам у цей день небажано працювати, кажуть, що справи все одно не буде;
  • 23 лютого забороняється дарувати ножі і годинник – бо буде швидке розставання.
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