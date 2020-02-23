День ангела Валентины: лучшие поздравления в стихах, традиции праздника

День ангела Валентины отмечается три раза в году
23 февраля все девушки и женщины, которые носят имя Валентина – отмечают День Ангела. Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "сильная", "здоровая". Женщины с таким именем добры и всегда стремятся помочь другим. По церковной традиции именины Валентины отмечаются три раза в год. Чем отличается сегодняшний День ангела Валентины от остальных? STYLER собрал стихотворные поздравления с Днем ангела.
Происхождение имя Валентина имеет латинское и от мужского Валентин, что означает сильная и крепкая женщина. Есть легенда, что имя Валентина также является вариантом имени скандинавского мужчины Вали — сына Бога Одина. Говорят, что, когда наступит конец света, именно Вали с остальными избранными будут иметь возможность жить в новом мире.
По традициям православного христианства именины следует проводить в храме, почитая память своего покровителя и молясь ему о защите и благодати. У каждого имени есть свой святой наставник, не исключение и имя Валентина. Именины Валентин - всегда праздник для всей семьи, так как Вали считаются очень верующими личностями.
Именины Валентины по церковному календарю празднуют 8 января, 23 февраля и 29 июля. А вот отмечать его следует раз в год и в тот день, который максимально близок по дате ко дню их рождения.
Будь счастливой, Валентина,
И за хвост держи успех,
И своей улыбкой дивной
Восхищай и радуй всех!
И грустить не думай даже,
Веселей шагай вперед,
И вослед пусть каждый скажет:
"Вот красавица идет!"
***
Валюша! Валентина!
Ты так неотразима,
Изящна, сногсшибательна,
Умна и обаятельна!
Приветлива, общительна
И просто восхитительна!
Достойна уважения
За все свои стремления!
За труд и понимание,
За все свои старания,
За ласку и заботу,
За лучшую работу!
Прими же поздравления,
Почет и уважение!
Всех благ, тебе, Валюшечка!
Ты просто ангел, душечка.
***
Желаю, чтоб радости в дом приходили,
Деньжата дорогу к тебе находили,
Душа чтоб твоя наполнялась теплом,
Глаза же светились лишь счастьем, добром.
Ты яркая личность во всем, Валентина.
Так пусть же и жизнь будет яркой картиной.
Тебе мы желаем здоровья, удачи,
Цветов и улыбок, конечно, в придачу.
Доступным пусть будет тебе все на свете,
И ты будешь лучшей на целой планете!
***
Сильной быть необходимо
В непростые времена.
Валентине эта сила
От рождения дана.
И в работе ты успешна,
И семьей своей любима,
Так что беды и несчастья
Пусть себе шагают мимо.
Только радость, только счастье
Пусть найдут к тебе дорогу,
И для нашей Валентины
Станут доброю подмогой!
***
На душе моей светло —
Знаю я причину:
Время, наконец, пришло
Поздравить Валентину.
Я у неба попрошу
Для тебя сияния,
Пусть исполнятся сегодня
Все твои желания.
Море радости и смеха
Этот день пусть принесет,
Пусть с удачей и успехом
Счастье в дом к тебе придет.