ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Млинці на Масляну: фірмовий рецепт від переможниці «Топ-моделі по-українськи»

Lite » Їжа 24.02.2020 - 12:34
Млинці на Масляну: фірмовий рецепт від переможниці «Топ-моделі по-українськи»
Млинці на Масляну від Мальвіни Чуклі (фото: Новий Канал)

Мальвіна Чукля поділилася рецептом млинців, які варто приготувати кожній господині

У понеділок, 24 лютого, в Україні починають відзначати древнє слов'янське свято, Масляну. Головна його традиція – приготування млинців, які символізують сонце. У вас до сих пір немає улюбленого рецепту млинців? Зараз він з'явиться. Ловіть фірмовий рецепт переможниці проекту «Топ-модель по-українськи» (Новий канал) Мальвіни Чуклі.

– Вважаю, що млинці треба готувати не коли потрібно, а коли захочеться, – усміхається модель. – Тим більше що мої чоловік і син їх просто обожнюють. До речі, якщо будете точно слідувати рецепту, то, запевняю, навіть перший млинець у вас не вийде грудкою!

Млинці на Масляну: фірмовий рецепт від переможниці «Топ-моделі по-українськи»

Мальвіна Чукля (фото: Новий канал)

Інгредієнти:

– 500-700 мл молока;

– 2-3 яйця (що більше яєць, то м'якіші виходять млинці);

– 400 г борошна;

– 100 г олії;

– трохи солі.

Млинці на Масляну: фірмовий рецепт від переможниці «Топ-моделі по-українськи»

Спосіб приготування:

  1. Налийте молоко в глибокий посуд і потроху насипте в нього муку, при цьому збиваючи все міксером або вінчиком. Важливо стежити, щоб у суміші не утворилися грудочки.

  2. Готова консистенція має нагадувати нежирний кефір. Якщо цього ефекту не вдалося досягти з першого разу, додайте трохи борошна або молока.

  3. Після цього додайте в суміш яйця, олію та сіль. Змішайте все та дайте тісту «відпочити» півгодини-годину.

  4. Випікайте млинці на сильно розігрітій сковорідці.

  5. Готові млинці змащуйте вершковим маслом.

Смачного!

Як потрапити на подіум з нестандартною зовнішністю: українська топ-модель відкрила секрети Оригінальна ідея для вечері: паста з качкою конфі
Новини України рецептитоп-модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся