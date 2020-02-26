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День ангела Світлани: найкращі привітання та прикольні СМС

STYLERЖиття    26.02.2020 - 06:26
День ангела Світлани: найкращі привітання та прикольні СМС
День Світлани святкують 26 лютого (колаж: РБК-Україна)

Серед традицій Дня Світлани 26 лютого - святкування іменин у колі сім'ї

26 лютого День ангела святкує Світлана. День іменин вважається старовинною традицією у православному християнстві. Це день, коли вшановують пам'ять святого, ім'я якого дали при народженні й таїнстві хрещення людині.

День ангела Світлани відзначають 3 рази на рік: 26 лютого - Світлана (Фотіна, Фотинія) Палестинська, преподобна; 2 квітня - Фотіна (Світлана) Самаряниня, Римська, мучениця; 16 листопада - Світлана (Фотинія), мучениця.

Слов'янське ім'я Світлана з'явилося в 18 столітті на території Росії. Завдяки своїй мелодійності та приємному звучанню воно швидко завоювало популярність. А особливо відомим стало після балади Жуковського "Світлана". Зі старослов'янської мови ім'я Світлана – "світла, світлі щоки".

Найбільш наближена дата іменин до дня народження Світлани вважається днем ангела. Інші дні заведено називати малими іменинами. У такі дні слід дякувати своїй покровительці, молитися їй і ходити в храм.

Як святкувати День ангела 26 лютого

День Ангела, іменини, не повинні зазначатися тільки дружнім застіллям. Православні люди в дні своїх іменин відвідують храм і, заздалегідь підготувавшись, сповідаються та причащаються святих Христових Таїн.

В день іменин вдома серед близьких людей відбувається святкова трапеза. Слід пам'ятати, що якщо іменини припадають на пісний день, то святкове частування має бути пісним. У Великий піст іменини, що сталися в будній день, переносяться на найближчу суботу або в неділю, або ж взагалі на Світлу седмицю.

Дні "малих іменин" не так урочисті для іменинника, але храм відвідати в цей день все-таки бажано.

В день іменин кращим подарунком буде те, що сприяє духовному зростанню людини: ікона, богослужбова і духовна література, аудіо та відеозаписи духовного змісту.

Привітання з Днем Світлани в віршах і СМС

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

***

З Днем Світлани я вітаю,

Щиро від душі бажаю

Щастя, радості, здоров’я,

Щоб було усе чудово!

Хай з роками врода твоя

Тільки розквітає,

Бог дарує гарну долю,

Від бід вберігає!

***

Світлана, нині свято в тебе,

З днем ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Завжди близькими дорожити!

Хай Ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Світлано, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Нехай в День Ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

Нагадаємо, що раніше стало відомо, коли будуть вихідні в Україні навесні 2020 року.

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