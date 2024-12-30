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Дни ангела в январе 2025: кто празднует именины по новому и старому календарю

Понедельник 30 декабря 2024 17:00
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Дни ангела в январе 2025: кто празднует именины по новому и старому календарю Кто празднует именины в январе 2025 года (фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

Именины или день ангела - прекрасная возможность поздравить знакомых и родственников с праздником их святого покровителя. В январе день ангела празднуют многие люди, так что не забудьте тепло поздравить родных, чтобы сделать их именины незабываемыми.

О том, кто празднует именины в декабре по новому и по старому церковному календарю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Именины в январе 2025 по новому стилю

  • 1 января - Василий, Григорий, Богдан, Яков, Платон, Михаил, Вячеслав, Эмилия, Иеремия, Иван, Александр, Николай, Петр, Трофим, Ян
  • 2 января - Василий, Серафим, Марк, Кузьма, Петр, Сергей, Юлиана, Ульяна
  • 3 января - Арина, Гордей, Ирина
  • 4 января - Архип, Аристарх, Ефим, Тимофей, Лука, Афанасий, Денис, Клим, Иосиф, Марк, Николай, Трофим, Александр, Яков, Артем, Остап, Павел, Родион, Прохор, Станислав, Степан, Семен, Филипп, Эраст
  • 5 января - Иосиф, Григорий, Матвей, Лукьян, Аполлинария, Роман, Фома, Евгения, Сергей, Татьяна
  • 6 января - Иван, Ян
  • 7 января - Иван, Афанасий, Василий, Ян
  • 8 января - Василиса, Вольдемар, Антон, Григорий, Виктор, Владимир, Юлиан, Георгий, Дмитрий, Егор, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль
  • 9 января - Филипп, Захар, Павел, Антонина, Петр
  • 10 января - Петр, Павел, Анатолий, Арсения, Григорий, Макар
  • 11 января - Михаил, Иосиф, Федор, Теодор, Владимир, Виталий, Вольдемар, Николай, Степан
  • 12 января - Савва, Илья, Петр, Макар, Татьяна
  • 13 января - Яков, Афанасий, Петр, Максим, Елизар
  • 14 января - Аристарх, Адам, Савва, Давид, Андрей, Иеремия, Вениамин, Павел, Нина, Иоанн, Иосиф, Илья, Макар, Марк, Сергей, Степан, Ян
  • 15 января - Прохор, Гаврило, Михаил, Елена, Иван, Илона, Павел, Ян
  • 16 января - Иван, Неонила, Петр, Максим, Симон, Ян
  • 17 января - Павел, Георгий, Антон, Антонина, Виктор, Ян, Егор, Иван
  • 18 января - Михаил, Афанасий, Ксения, Владимир, Илларион, Вольдемар, Дмитрий, Емельян, Евгений, Кирилл, Николай, Оксана, Максим, Александр, Сергей, Эмиль, Мария
  • 19 января - Федор, Петр, Антон, Макар, Николай
  • 20 января - Семен, Павел, Инна
  • 21 января - Анна, Евгений, Иван, Максим, Илья, Анастасия
  • 22 января - Иван, Георгий, Макар, Петр, Леонтий, Николай, Тимофей, Анастасия
  • 23 января - Федор, Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван
  • 24 января - Николай, Денис, Тимофей, Иван, Ксения, Павел
  • 25 января - Василий, Анатолий, Петр, Борис, Александр, Виталий, Дмитрий, Владимир, Григорий
  • 26 января - Мария, Аркадий, Федор, Иван, Петр, Семен
  • 27 января - Петр, Иван, Дмитрий
  • 28 января - Георгий, Владимир, Ольга
  • 29 января - Роман, Константин, Дмитрий, Иван
  • 30 января - Владимир, Василь, Григорий, Максим, Иван
  • 31 января - Никита, Илья, Иван, Виктор

Именины в январе 2025 года по старому стилю

  • 1 января - Аглая, Илья, Григорий, Тимофей
  • 2 января - Данило, Антон, Ян, Иван, Игнат
  • 3 января - Ульяна, Юлиана, Михаил, Леонтий, Петр, Никита, Сергей
  • 4 января - Федор, Теодор, Анастасия, Дмитрий
  • 5 января - Давид, Василий, Иван, Ян, Макар, Павел
  • 6 января - Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей, Евгения, Агата
  • 7 января - Мария, Леонид
  • 8 января - Михаил, Григорий, Василий, Ефим, Дмитрий, Августина, Константин, Леонид, Александр, Николай, Анфиса, Агриппина, Мария
  • 9 января - Лука, Тихон, Степан, Федор, Теодор, Антонина
  • 10 января - Игнат, Аркадий, Петр, Леонид, Ефим, Николай, Александр, Симон, Агата
  • 11 января - Ефросинья, Георгий, Вениамин, Егор, Иван, Наталья, Лаврентий, Марк, Агриппина, Варвара, Ян, Анна, Евдокия, Мотрона
  • 12 января - Арина, Ирина, Антон, Даниил, Мария, Макар, Лев, Анисия
  • 13 января - Мелания, Михаил, Петр
  • 14 января - Василий, Григорий, Богдан, Яков, Платон, Михаил, Вячеслав, Эмилия, Иеремия, Иван, Александр, Николай, Петр, Трофим, Ян
  • 15 января - Василий, Серафим, Марк, Кузьма, Петр, Сергей, Юлиана, Ульяна
  • 16 января - Арина, Гордей, Ирина
  • 17 января - Архип, Аристарх, Ефим, Тимофей, Лука, Афанасий, Денис, Клим, Иосиф, Марк, Николай, Трофим, Александр, Яков, Артем, Остап, Павел, Родион, Прохор, Станислав, Степан, Семен, Филипп, Эраст
  • 18 января - Иосиф, Григорий, Матвей, Лукьян, Аполлинария, Роман, Фома, Евгения, Сергей, Татьяна
  • 19 января - Иван, Ян
  • 20 января - Иван, Афанасий, Василий, Ян
  • 21 января - Василиса, Вольдемар, Антон, Григорий, Виктор, Владимир, Юлиан, Георгий, Дмитрий, Егор, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль;
  • 22 января - Филипп, Захар, Павел, Антонина, Петр
  • 23 января - Петр, Павел, Анатолий, Арсения, Григорий, Макар
  • 24 января - Михаил, Иосиф, Федор, Теодор, Владимир, Виталий, Вольдемар, Николай, Степан
  • 25 января - Савва, Илья, Петр, Макар, Татьяна
  • 26 января - Яков, Афанасий, Петр, Максим, Елизар
  • 27 января - Аристарх, Адам, Савва, Давид, Андрей, Иеремия, Вениамин, Павел, Нина, Иван, Иосиф, Илья, Макар, Марк, Сергей, Степан, Ян
  • 28 января - Прохор, Гаврило, Михаил, Елена, Иван, Илона, Павел, Ян
  • 29 января - Иван, Неонила, Петр, Максим, Симон, Ян
  • 30 января - Павел, Георгий, Антон, Антонина, Виктор, Ян, Егор, Иван
  • 31 января - Михаил, Афанасий, Ксения, Владимир, Илларион, Вольдемар, Дмитрий, Емельян, Евгений, Кирилл, Николай, Оксана, Максим, Александр, Сергей, Эмиль, Мария

Недавно мы писали о том, когда будет Щедрый вечер.

Кроме этого, рассказывали, возможно ли объединение греко-католиков с ПЦУ.

При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Chas.news.

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