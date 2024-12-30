Дни ангела в январе 2025: кто празднует именины по новому и старому календарю
Кто празднует именины в январе 2025 года (фото: Pixabay)
Именины или день ангела - прекрасная возможность поздравить знакомых и родственников с праздником их святого покровителя. В январе день ангела празднуют многие люди, так что не забудьте тепло поздравить родных, чтобы сделать их именины незабываемыми.
О том, кто празднует именины в декабре по новому и по старому церковному календарю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Именины в январе 2025 по новому стилю
- 1 января - Василий, Григорий, Богдан, Яков, Платон, Михаил, Вячеслав, Эмилия, Иеремия, Иван, Александр, Николай, Петр, Трофим, Ян
- 2 января - Василий, Серафим, Марк, Кузьма, Петр, Сергей, Юлиана, Ульяна
- 3 января - Арина, Гордей, Ирина
- 4 января - Архип, Аристарх, Ефим, Тимофей, Лука, Афанасий, Денис, Клим, Иосиф, Марк, Николай, Трофим, Александр, Яков, Артем, Остап, Павел, Родион, Прохор, Станислав, Степан, Семен, Филипп, Эраст
- 5 января - Иосиф, Григорий, Матвей, Лукьян, Аполлинария, Роман, Фома, Евгения, Сергей, Татьяна
- 6 января - Иван, Ян
- 7 января - Иван, Афанасий, Василий, Ян
- 8 января - Василиса, Вольдемар, Антон, Григорий, Виктор, Владимир, Юлиан, Георгий, Дмитрий, Егор, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль
- 9 января - Филипп, Захар, Павел, Антонина, Петр
- 10 января - Петр, Павел, Анатолий, Арсения, Григорий, Макар
- 11 января - Михаил, Иосиф, Федор, Теодор, Владимир, Виталий, Вольдемар, Николай, Степан
- 12 января - Савва, Илья, Петр, Макар, Татьяна
- 13 января - Яков, Афанасий, Петр, Максим, Елизар
- 14 января - Аристарх, Адам, Савва, Давид, Андрей, Иеремия, Вениамин, Павел, Нина, Иоанн, Иосиф, Илья, Макар, Марк, Сергей, Степан, Ян
- 15 января - Прохор, Гаврило, Михаил, Елена, Иван, Илона, Павел, Ян
- 16 января - Иван, Неонила, Петр, Максим, Симон, Ян
- 17 января - Павел, Георгий, Антон, Антонина, Виктор, Ян, Егор, Иван
- 18 января - Михаил, Афанасий, Ксения, Владимир, Илларион, Вольдемар, Дмитрий, Емельян, Евгений, Кирилл, Николай, Оксана, Максим, Александр, Сергей, Эмиль, Мария
- 19 января - Федор, Петр, Антон, Макар, Николай
- 20 января - Семен, Павел, Инна
- 21 января - Анна, Евгений, Иван, Максим, Илья, Анастасия
- 22 января - Иван, Георгий, Макар, Петр, Леонтий, Николай, Тимофей, Анастасия
- 23 января - Федор, Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван
- 24 января - Николай, Денис, Тимофей, Иван, Ксения, Павел
- 25 января - Василий, Анатолий, Петр, Борис, Александр, Виталий, Дмитрий, Владимир, Григорий
- 26 января - Мария, Аркадий, Федор, Иван, Петр, Семен
- 27 января - Петр, Иван, Дмитрий
- 28 января - Георгий, Владимир, Ольга
- 29 января - Роман, Константин, Дмитрий, Иван
- 30 января - Владимир, Василь, Григорий, Максим, Иван
- 31 января - Никита, Илья, Иван, Виктор
Именины в январе 2025 года по старому стилю
- 1 января - Аглая, Илья, Григорий, Тимофей
- 2 января - Данило, Антон, Ян, Иван, Игнат
- 3 января - Ульяна, Юлиана, Михаил, Леонтий, Петр, Никита, Сергей
- 4 января - Федор, Теодор, Анастасия, Дмитрий
- 5 января - Давид, Василий, Иван, Ян, Макар, Павел
- 6 января - Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей, Евгения, Агата
- 7 января - Мария, Леонид
- 8 января - Михаил, Григорий, Василий, Ефим, Дмитрий, Августина, Константин, Леонид, Александр, Николай, Анфиса, Агриппина, Мария
- 9 января - Лука, Тихон, Степан, Федор, Теодор, Антонина
- 10 января - Игнат, Аркадий, Петр, Леонид, Ефим, Николай, Александр, Симон, Агата
- 11 января - Ефросинья, Георгий, Вениамин, Егор, Иван, Наталья, Лаврентий, Марк, Агриппина, Варвара, Ян, Анна, Евдокия, Мотрона
- 12 января - Арина, Ирина, Антон, Даниил, Мария, Макар, Лев, Анисия
- 13 января - Мелания, Михаил, Петр
- 14 января - Василий, Григорий, Богдан, Яков, Платон, Михаил, Вячеслав, Эмилия, Иеремия, Иван, Александр, Николай, Петр, Трофим, Ян
- 15 января - Василий, Серафим, Марк, Кузьма, Петр, Сергей, Юлиана, Ульяна
- 16 января - Арина, Гордей, Ирина
- 17 января - Архип, Аристарх, Ефим, Тимофей, Лука, Афанасий, Денис, Клим, Иосиф, Марк, Николай, Трофим, Александр, Яков, Артем, Остап, Павел, Родион, Прохор, Станислав, Степан, Семен, Филипп, Эраст
- 18 января - Иосиф, Григорий, Матвей, Лукьян, Аполлинария, Роман, Фома, Евгения, Сергей, Татьяна
- 19 января - Иван, Ян
- 20 января - Иван, Афанасий, Василий, Ян
- 21 января - Василиса, Вольдемар, Антон, Григорий, Виктор, Владимир, Юлиан, Георгий, Дмитрий, Егор, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль;
- 22 января - Филипп, Захар, Павел, Антонина, Петр
- 23 января - Петр, Павел, Анатолий, Арсения, Григорий, Макар
- 24 января - Михаил, Иосиф, Федор, Теодор, Владимир, Виталий, Вольдемар, Николай, Степан
- 25 января - Савва, Илья, Петр, Макар, Татьяна
- 26 января - Яков, Афанасий, Петр, Максим, Елизар
- 27 января - Аристарх, Адам, Савва, Давид, Андрей, Иеремия, Вениамин, Павел, Нина, Иван, Иосиф, Илья, Макар, Марк, Сергей, Степан, Ян
- 28 января - Прохор, Гаврило, Михаил, Елена, Иван, Илона, Павел, Ян
- 29 января - Иван, Неонила, Петр, Максим, Симон, Ян
- 30 января - Павел, Георгий, Антон, Антонина, Виктор, Ян, Егор, Иван
- 31 января - Михаил, Афанасий, Ксения, Владимир, Илларион, Вольдемар, Дмитрий, Емельян, Евгений, Кирилл, Николай, Оксана, Максим, Александр, Сергей, Эмиль, Мария
Недавно мы писали о том, когда будет Щедрый вечер.
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При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Chas.news.