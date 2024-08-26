ua en ru
Пн, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

День ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждую

Понедельник 26 августа 2024 06:45
UA EN RU
День ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждую Поздравление для Натальи в День ангела (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня празднуют именины женщины и девушки по имени Наталья. Подготовив красивые слова в День ангела, вы точно подарите им хорошее настроение и улыбку на весь день.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления с Днем ангела Натальи, которые понравятся и согреют сердце каждой.

Приветствие своими словами

Дорогая Наташенька, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть каждый день тебя сопровождает удача, а сердце всегда будет исполнено любви. Желаю тебе большого счастья и крепкого здоровья!

***

Милая Наталья, с праздником тебя! Пусть ангел-хранитель всегда защищает тебя от невзгод, а жизнь дарит много радости и тепла. Пусть каждый твой день будет полон чудес! С праздником тебя!

День ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждуюДень ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждую

Открытки для именинницы Натальи (изображение: tviysvit.com.ua)

***

Наташенька, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой путь был светлым и только успешным, а сердце радовалось каждому дню. Пусть в твоей жизни будет множество счастливых моментов!

***

Поздравляю тебя, Наташа, с именинами! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегая от бед и невзгод. Желаю тебе неизменной радости, здоровья и подлинного счастья!

***

Наташенька, с Днем ангела! Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен любовью и гармонией. Пусть счастье и удача всегда сопровождают тебя!

День ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждуюДень ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждуюДень ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждую

Красивые поздравления в День ангела для Натальи (изображение: tviysvit.com.ua)

Поздравления с Днем ангела в стихах

Хай тебе, Наталю, ангел вберігає
Завжди і в усьому він допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Дасть усе, чого лиш треба!

Щоби добре серце мала
І усім допомагала,
Розквітала, багатіла
І з роками молоділа!

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Гроші хай впадуть, як злива,
Щоб завжди була щаслива!

***
В іменини нехай для Наталії
Розцвітуть незабудки й конвалії,
Для Натусі, Наталі, Наталки
Хай розквітнуть яскраві фіалки!
Хай завжди тебе, Ната, у світі
Супроводжують посмішки й квіти!
Щоб була ти завжди, Наталі,
Найщасливішою на землі!

День ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждуюДень ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждуюДень ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждую

Искренние поздравления с Днем ангела Наталии 2024 (изображение: privitannya.com)

***

Наталі, Наточки, Наталки,
Сьогодні свято лиш для вас!
Хай на душі цвітуть фіалки
І все чудово стане враз!

***
З Днем ангела щиро вітаємо!
Й Наталочці нашій бажаємо
Везіння, удачі, кохання,
Щоб здійснювались всі бажання!

***
Наталю, вітаю зі святом!
Бажаю усього багато:
Любові, удачі, грошей,
І добрих навколо людей!

***

Сьогодні всі всміхаються тобі,
Вітають і дарують ніжні квіти.
Ти сяєш, вирізняєшся в юрбі,
В душі сьогодні в тебе справжнє літо!

Мов квіточка тендітна і ясна,
Святкуєш ти, Наталю, іменини.
Тож хай чарівна посмішка твоя
Дарує людям радість щохвилини!

День ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждуюДень ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждуюДень ангела Натальи: поздравления, которые точно расстрогают каждую

Как красиво поздравить Наталью с именинами (изображение: privitannya.com)

Раньше мы публиковали какие вещи нельзя дарить, чтобы не навлечь горе или беду на именинника.

Также узнайте, в какие дни следует менять постельное белье, чтобы привлечь удачу и счастье в вашу жизнь.

При написании материала были использованы источники: сайт "Привітання", онлайн-журнал для женщин "Твій світ", Церковный календарь УПЦ.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела Праздники
NEWS
Зеленский собирает на завтра совещание по предателям, сбежавшим из Украины
Зеленский собирает на завтра совещание по предателям, сбежавшим из Украины