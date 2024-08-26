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День ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожну

Понеділок 26 серпня 2024 06:45
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День ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожну Привітання для Наталії на День ангела (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні святкують іменини жінки та дівчата на ім'я Наталія. Підготувавши красиві слова на День ангела, ви точно подаруєте їм гарний настрій та посмішку на весь день.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання з Днем ангела Наталії, які сподобаються та зігріють серце кожній.

Привітання своїми словами

Дорога Наталочко, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай щодня тебе супроводжує удача, а серце завжди буде сповнене любов'ю. Бажаю тобі великого щастя та міцного здоров'я!

***

Мила Наталю, зі святом тебе! Нехай ангел-охоронець завжди захищає тебе від негараздів, а життя дарує багато радості та тепла. Нехай кожен твій день буде сповнений чудес! Зі святом тебе!

День ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожнуДень ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожну

Листівки для іменинниці Наталії (зображення: tviysvit.com.ua)

***

Наталочко, вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій шлях був світлим і тільки успішним, а серце раділо кожному дню. Нехай у твоєму житті буде безліч щасливих моментів!

***

Вітаю тебе, Наталю, з іменинами! Нехай твій ангел завжди буде поруч, оберігаючи від бід і негараздів. Бажаю тобі незмінної радості, здоров'я та справжнього щастя!

***

Наталочко, з Днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений любов'ю та гармонією. Нехай щастя й удача завжди супроводжують тебе!

День ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожнуДень ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожнуДень ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожну

Красиві привітання у День ангела для Наталії (зображення: tviysvit.com.ua)

Привітання з Днем ангела у віршах

Хай тебе, Наталю, ангел вберігає
Завжди і в усьому він допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Дасть усе, чого лиш треба!

Щоби добре серце мала
І усім допомагала,
Розквітала, багатіла
І з роками молоділа!

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Гроші хай впадуть, як злива,
Щоб завжди була щаслива!

***
В іменини нехай для Наталії
Розцвітуть незабудки й конвалії,
Для Натусі, Наталі, Наталки
Хай розквітнуть яскраві фіалки!
Хай завжди тебе, Ната, у світі
Супроводжують посмішки й квіти!
Щоб була ти завжди, Наталі,
Найщасливішою на землі!

День ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожнуДень ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожнуДень ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожну

Щирі вітання з Днем ангела Наталії 2024 (зображення: privitannya.com)

***

Наталі, Наточки, Наталки,
Сьогодні свято лиш для вас!
Хай на душі цвітуть фіалки
І все чудово стане враз!

***
З Днем ангела щиро вітаємо!
Й Наталочці нашій бажаємо
Везіння, удачі, кохання,
Щоб здійснювались всі бажання!

***
Наталю, вітаю зі святом!
Бажаю усього багато:
Любові, удачі, грошей,
І добрих навколо людей!

***

Сьогодні всі всміхаються тобі,
Вітають і дарують ніжні квіти.
Ти сяєш, вирізняєшся в юрбі,
В душі сьогодні в тебе справжнє літо!

Мов квіточка тендітна і ясна,
Святкуєш ти, Наталю, іменини.
Тож хай чарівна посмішка твоя
Дарує людям радість щохвилини!

День ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожнуДень ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожнуДень ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожну

Як красиво привітати Наталію з іменинами (зображення: privitannya.com)

Раніше ми публікували які речі не можна дарувати, щоб не накликати горе або біду на іменинника.

Також дізнайтеся, у які дні слід міняти постільну білизну, щоб залучити удачу та щастя до вашого життя.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Привітання", онлайн-журнал для жінок "Твій світ", Церковний календар УПЦ.

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