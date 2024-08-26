День ангела Наталії: привітання, які точно розчулять кожну

Сьогодні святкують іменини жінки та дівчата на ім'я Наталія. Підготувавши красиві слова на День ангела, ви точно подаруєте їм гарний настрій та посмішку на весь день.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання з Днем ангела Наталії, які сподобаються та зігріють серце кожній.

Привітання своїми словами

Дорога Наталочко, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай щодня тебе супроводжує удача, а серце завжди буде сповнене любов'ю. Бажаю тобі великого щастя та міцного здоров'я!

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Мила Наталю, зі святом тебе! Нехай ангел-охоронець завжди захищає тебе від негараздів, а життя дарує багато радості та тепла. Нехай кожен твій день буде сповнений чудес! Зі святом тебе!

Листівки для іменинниці Наталії (зображення: tviysvit.com.ua)

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Наталочко, вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій шлях був світлим і тільки успішним, а серце раділо кожному дню. Нехай у твоєму житті буде безліч щасливих моментів!

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Вітаю тебе, Наталю, з іменинами! Нехай твій ангел завжди буде поруч, оберігаючи від бід і негараздів. Бажаю тобі незмінної радості, здоров'я та справжнього щастя!

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Наталочко, з Днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений любов'ю та гармонією. Нехай щастя й удача завжди супроводжують тебе!

Красиві привітання у День ангела для Наталії (зображення: tviysvit.com.ua)

Привітання з Днем ангела у віршах

Хай тебе, Наталю, ангел вберігає

Завжди і в усьому він допомагає!

Хай тобі Господь із неба

Дасть усе, чого лиш треба!

Щоби добре серце мала

І усім допомагала,

Розквітала, багатіла

І з роками молоділа!

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Гроші хай впадуть, як злива,

Щоб завжди була щаслива!

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В іменини нехай для Наталії

Розцвітуть незабудки й конвалії,

Для Натусі, Наталі, Наталки

Хай розквітнуть яскраві фіалки!

Хай завжди тебе, Ната, у світі

Супроводжують посмішки й квіти!

Щоб була ти завжди, Наталі,

Найщасливішою на землі!

Щирі вітання з Днем ангела Наталії 2024 (зображення: privitannya.com)

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Наталі, Наточки, Наталки,

Сьогодні свято лиш для вас!

Хай на душі цвітуть фіалки

І все чудово стане враз!

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З Днем ангела щиро вітаємо!

Й Наталочці нашій бажаємо

Везіння, удачі, кохання,

Щоб здійснювались всі бажання!

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Наталю, вітаю зі святом!

Бажаю усього багато:

Любові, удачі, грошей,

І добрих навколо людей!

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Сьогодні всі всміхаються тобі,

Вітають і дарують ніжні квіти.

Ти сяєш, вирізняєшся в юрбі,

В душі сьогодні в тебе справжнє літо!

Мов квіточка тендітна і ясна,

Святкуєш ти, Наталю, іменини.

Тож хай чарівна посмішка твоя

Дарує людям радість щохвилини!

Як красиво привітати Наталію з іменинами (зображення: privitannya.com)