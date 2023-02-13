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День ангела Никиты: поздравьте любимых именинников СМС, открытками и стихами

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Понедельник 13 февраля 2023 07:00
День ангела Никиты: поздравьте любимых именинников СМС, открытками и стихами Когда праздновать день ангела Никиты (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

13 февраля 2023 года ребята, мальчики и мужчины, гордо носящие имя Никита, отпразднуют свой день ангела.

Как поздравить виновников с праздником красивыми картинками, открытками и СМС – узнайте из материала Styler ниже.

Тайна имени Никита

Это необычное мужское имя попало к нам с греческого языка и в переводе означает "победитель".

Никита активен и радостен, любит быть в шумных компаниях и чувствует себя там уютно. Активность характера толкает его к путешествиям и при наличии средств он делает это с удовольствием.

Легкий в общении и может быть душой компании. В служебных отношениях Никита скорее индивидуалист и не любит командную работу. Может подчиняться только лично избранным авторитетам.

Поздравления в открытках, стихах и СМС

Поздравляю с днем ангела Никиту
Знай, дороги все открыто,
Чтобы цели достигать,
Чтоб во всем выигрывать,
Много счастья, моря смеха,
И огромного успеха
От души тебе желаю,
С именинами поздравляю!

День ангела Никиты: поздравьте любимых именинников СМС, открытками и стихами

Никита - значит "победитель",
Так достигай высот во всем.
А добрый ангел твой хранитель
Пусть бережет уютный дом.

День ангела Никиты: поздравьте любимых именинников СМС, открытками и стихами

Поздравляю, Никитос!
Никогда не вешай нос.
Не грусти, не унывай,
Лишь о лучшем вспоминай.

Будь всегда красив, силен,
Смел, здоров, хитер, умен.
Пусть исполняться мечты,
Пускай счастлив будешь ты!

День ангела Никиты: поздравьте любимых именинников СМС, открытками и стихами

Никита! Тебе мы желаем победы,
Во всех начинаньях - успеха!
Пусть прочь убираются всякие беды,
Исчезнет любая помеха!

День ангела Никиты: поздравьте любимых именинников СМС, открытками и стихами

Как порадовать Никиту прозой и красивыми картинками

Никита, твое имя означает "победитель", так что желаю тебе всегда и во всем быть первым! Пусть твоя жизнь складывается удачно, а все начинания приводят к цели. Пусть здоровье будет прекрасным, дом - уютным, настроение - отличным, друзья - верными, жизнь - сытой. Будь молодцем! С Днем ангела!

День ангела Никиты: поздравьте любимых именинников СМС, открытками и стихами

Никита, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе быть энергичным, добрым и отзывчивым. Пусть в жизни будет стабильность и надежность, смех, тепло, счастье и радость. Желаю быть в любой ситуации на высоте. Любви и добра!

День ангела Никиты: поздравьте любимых именинников СМС, открытками и стихами

Любимого Никитку поздравляю! Будь всегда ты счастлив, здоров и любим. Пусть ничто в этой жизни тебя не омрачает, будь веселым настроением и твердым характером. Желаю благополучия, изобилия, ярких жизненных впечатлений, везения и большой удачи.

День ангела Никиты: поздравьте любимых именинников СМС, открытками и стихами

Милый и дорогой Никита, я тебя поздравляю и искренне желаю легкого и успешного пути к целям, прекрасным замыслам и идеям, крепкого здоровья и бравой удачи, счастливых мгновений жизни и искренней любви.

День ангела Никиты: поздравьте любимых именинников СМС, открытками и стихами
Все фото: freepik

Когда в течение года праздновать День Ангела Никиты

По православному календарю мальчики, ребята и мужчины по имени Никита празднуют день ангела: 3 января; 13 февраля; 3 марта; 2, 16, 17 апреля; 13, 17, 27 мая; 2, 5, 6, 10, 30 июня; 4, 7 июля; 22, 28 сентября; 26 октября; 19, 28 ноября; 30 декабря.

Так что поводов порадовать именинников у вас еще будет достаточно!

Видеопоздравление для Никиты:

Также узнайте, кто еще отмечает день ангела 13 февраля и в другие дни месяца.

Кроме того, читайте, когда украинцы отметят Сретенье Господне, что можно и нельзя делать в этот великий праздник.

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