День ангела Никиты: поздравьте любимых именинников СМС, открытками и стихами
13 февраля 2023 года ребята, мальчики и мужчины, гордо носящие имя Никита, отпразднуют свой день ангела.
Как поздравить виновников с праздником красивыми картинками, открытками и СМС – узнайте из материала Styler ниже.
Тайна имени Никита
Это необычное мужское имя попало к нам с греческого языка и в переводе означает "победитель".
Никита активен и радостен, любит быть в шумных компаниях и чувствует себя там уютно. Активность характера толкает его к путешествиям и при наличии средств он делает это с удовольствием.
Легкий в общении и может быть душой компании. В служебных отношениях Никита скорее индивидуалист и не любит командную работу. Может подчиняться только лично избранным авторитетам.
Поздравления в открытках, стихах и СМС
Поздравляю с днем ангела Никиту
Знай, дороги все открыто,
Чтобы цели достигать,
Чтоб во всем выигрывать,
Много счастья, моря смеха,
И огромного успеха
От души тебе желаю,
С именинами поздравляю!
Никита - значит "победитель",
Так достигай высот во всем.
А добрый ангел твой хранитель
Пусть бережет уютный дом.
Поздравляю, Никитос!
Никогда не вешай нос.
Не грусти, не унывай,
Лишь о лучшем вспоминай.
Будь всегда красив, силен,
Смел, здоров, хитер, умен.
Пусть исполняться мечты,
Пускай счастлив будешь ты!
Никита! Тебе мы желаем победы,
Во всех начинаньях - успеха!
Пусть прочь убираются всякие беды,
Исчезнет любая помеха!
Как порадовать Никиту прозой и красивыми картинками
Никита, твое имя означает "победитель", так что желаю тебе всегда и во всем быть первым! Пусть твоя жизнь складывается удачно, а все начинания приводят к цели. Пусть здоровье будет прекрасным, дом - уютным, настроение - отличным, друзья - верными, жизнь - сытой. Будь молодцем! С Днем ангела!
Никита, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе быть энергичным, добрым и отзывчивым. Пусть в жизни будет стабильность и надежность, смех, тепло, счастье и радость. Желаю быть в любой ситуации на высоте. Любви и добра!
Любимого Никитку поздравляю! Будь всегда ты счастлив, здоров и любим. Пусть ничто в этой жизни тебя не омрачает, будь веселым настроением и твердым характером. Желаю благополучия, изобилия, ярких жизненных впечатлений, везения и большой удачи.
Милый и дорогой Никита, я тебя поздравляю и искренне желаю легкого и успешного пути к целям, прекрасным замыслам и идеям, крепкого здоровья и бравой удачи, счастливых мгновений жизни и искренней любви.
Все фото: freepik
Когда в течение года праздновать День Ангела Никиты
По православному календарю мальчики, ребята и мужчины по имени Никита празднуют день ангела: 3 января; 13 февраля; 3 марта; 2, 16, 17 апреля; 13, 17, 27 мая; 2, 5, 6, 10, 30 июня; 4, 7 июля; 22, 28 сентября; 26 октября; 19, 28 ноября; 30 декабря.
Так что поводов порадовать именинников у вас еще будет достаточно!
Видеопоздравление для Никиты:
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