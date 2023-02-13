День ангела Микити: привітайте улюблених іменинників СМС, листівками і віршами

13 лютого 2023 року хлопці, хлопчики й чоловіки, які гордо носять ім'я Микита, відсвяткують свій день ангела.

Як привітати винуватців зі святом гарними картинками, листівками та СМС - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Таємниця імені Микита

Це незвичне чоловіче ім'я потрапило до нас з грецької мови і у перекладі означає "переможець".

Микита активний і радісний, любить бути в галасливих компаніях і відчуває себе там затишно. Активність характеру штовхає його до подорожей і він за наявності коштів він робить це із задоволенням.

Легкий у спілкуванні і може бути душею компанії. У службових стосунках Микита швидше індивідуаліст і не любить командну роботу. Може підкорятися тільки особисто обраним авторитетам.

Привітання у листівках, віршах і СМС

Вітаю з днем ангела Микиту

Знай, дороги всі відкрито,

Щоби цілі досягати,

Щоб у всьому вигравати,

Багато щастя, моря сміху,

І величезного успіху

Від душі тобі бажаю,

З іменинами вітаю!

Сильний, мужній і простий,

Одним словом - молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо - ти такий!

Микита - ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Микито, з іменинами тебе!

Наш синок коханий.

Вітаємо ми люблячи,

І бажаємо сильно:

Щоб був здоровий і бадьорий,

Був коханим і любив,

Долав негаразди,

Й ангел, щоб тебе оберігав!

Як потішити Микиту прозою і гарними картинками

Микито, твоє ім'я означає "переможець", тож бажаю тобі завжди і в усьому бути першим! Нехай твоє життя складається вдало, а всі починання призводять до мети. Нехай здоров'я буде чудовим, будинок - затишним, настрій - відмінним, друзі - вірними, життя - ситим. Будь молодцем! З Днем ангела!

Микито, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі бути енергійним, добрим і чуйним. Нехай у житті буде стабільність та надійність, сміх, тепло, щастя та радість. Бажаю бути у будь-якій життєвій ситуації на висоті. Кохання та добра!

Любого Микитку вітаю! Будь завжди ти щасливий, здоровий і коханий. Нехай ніщо в цьому житті тебе не затьмарює, будь веселий настрій та твердий характером Бажаю благополуччя, достатку, яскравих життєвих вражень, везіння та великої удачі.

Милий і дорогий Микито, я тебе вітаю і щиро бажаю легкого та успішного шляху до цілей, чудових задумів та ідей, міцного здоров'я та бравої удачі, щасливих миттєвостей життя та щирого кохання.



Всі фото: freepik

Коли протягом року святкувати День ангела Микити?

За православним календарем хлопчики, хлопці й чоловіки з іменем Микита святкують день ангела: 3 січня; 13 лютого; 3 березня; 2, 16, 17 квітня; 13, 17, 27 травня; 2, 5, 6, 10, 30 червня; 4, 7 липня; 22, 28 вересня; 26 жовтня; 19, 28 листопада; 30 грудня.

Тож приводів порадувати іменинників у вас ще буде вдосталь!

Відеопривітання для Микити: