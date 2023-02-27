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День ангела Кирилла: поздравьте любимых именинников открытками, стихами и СМС

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Понедельник 27 февраля 2023 07:01
День ангела Кирилла: поздравьте любимых именинников открытками, стихами и СМС Как поздравить Кирилла с днем ангела (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

27 февраля 2023 года мальчики, юноши и мужчины по имени Кирилл отмечают свой День ангела. Это древнегреческое имя означает "владыка", "господин", и пользуется популярностью в Украине.

Поздравьте любимых именинников с их праздником красивыми картинками, открытками и SMS, которые вы найдете в материале Styler ниже.

Красивые поздравления в открытках, стихах и СМС

Пожелать хочу, Кирилл,
Чтоб всегда ты счастлив был,
Целей ловко добивался,
Никогда не огорчался.

Всем на зависть, стал успешным,
Всех высот достиг, конечно,
Отличался мощной силой,
И чтоб жизнь тебя любила!

День ангела Кирилла: поздравьте любимых именинников открытками, стихами и СМС

Я желаю, чтоб красиво
И счастливо всегда жил,
Чтоб везло тебе по жизни,
Славный парень, наш Кирилл!

День ангела Кирилла: поздравьте любимых именинников открытками, стихами и СМС

Кирилл, тебя мы поздравляем,
Пусть чудо вмиг произойдет.
И пожелание пусть приблизит
Счастливый новый поворот!

Успехов разных тебе много,
Везения, радости в судьбе.
И пусть все смелые решения
Даются запросто тебе!

День ангела Кирилла: поздравьте любимых именинников открытками, стихами и СМС

С праздником тебя, Кирилл,
Желаю, чтоб ты жизнь любил.
Чтоб каждый день ты улыбался,
Своей судьбою наслаждался!

День ангела Кирилла: поздравьте любимых именинников открытками, стихами и СМС

Мощной воли, крепких сил
Для тебя желаю честно,
Чтоб успешен был Кирилл,
Брал высоты повсеместно.

Пусть наличные шуршат
В портмоне твоем солидном.
И в друзья крутых ребят
Подберешь ты дальновидно!

День ангела Кирилла: поздравьте любимых именинников открытками, стихами и СМС

От меня тебе, Кирилл, -
Пожелания удачи,
Чтоб легко ты воплотил
В жизни все свои задачи!

Поздравьте именинников теплыми словами и картинками

Кирилл, я поздравляю тебя и в этот прекрасный день хочу пожелать здоровья, силы, удачи, любви, славы, успеха, радости, вдохновения, креатива, настойчивости, уверенности, материального достатка и положительных эмоций!

День ангела Кирилла: поздравьте любимых именинников открытками, стихами и СМС

Прими мои поздравления Кирилл, а с ними и сердечные пожелания. Пусть жизнь твоя складывается лучше, пусть успешными будут твои дела. Будь счастливым человеком!

День ангела Кирилла: поздравьте любимых именинников открытками, стихами и СМС

Кирилл, пусть жесткость характера позволит тебе добиваться небывалых и неземных высот в карьере. Пусть честолюбие определяет твои поступки и главные достижения. Желаю использовать свои таланты и всегда быть хозяином жизни. Поздравляю!

День ангела Кирилла: поздравьте любимых именинников открытками, стихами и СМС

Кирилл, в твой светлый день желаю сполна насладиться плодами своих усилий. Пусть родные по достоинству оценят твои успехи! Пусть рядом будет отличная спутница и надежные друзья! Счастья тебе и крепкого здоровья!

День ангела Кирилла: поздравьте любимых именинников открытками, стихами и СМС

Все фото: freepik

Кирюша, мы поздравляем тебя! Будь целеустремленным, настойчивым, ответственным и положительным. Стремись всегда к большему, достигай невозможного, легко преодолевай препятствия и получай только самые высокие награды. Будь внутренне свободным и лёгким на подъем. Удачи тебе в жизни и всех благ!

Кириллы празднуют именины не только сегодня

По православному календарю в течение года дни ангела мужчины с именем Кирилл празднуют: 31 января, 17, 27 февраля, 18, 22, 31 марта, 3, 11 апреля, 11, 17, 23, 24 мая, 3, 22, 30 июня, 22 июля, 15 августа, 19 сентября, 11, 23 октября, 11, 20 ноября, 15 и 21 декабря.

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