ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС

Новость на русском →
Понеділок 27 лютого 2023 07:01
День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС Як привітати Кирила з днем ангела (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

27 лютого 2023 року хлопчики, юнаки та чоловіки на ім'я Кирило відзначають свій День ангела. Це давньогрецьке ім'я означає "владика", "пан", і має популярність в Україні.

Привітайте улюблених іменинників з їхнім святом гарними картинками, листівками і СМС, які ви знайдете в матеріалі Styler нижче.

Гарні вітання в листівках, віршах та СМС

Вітаємо Кирила щиро!
Бажаємо добра і миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС

Днів ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Кирила сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС

Кирило - ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Кирила іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лиш одного!

День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС

Хай Кирилу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!

День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС

В день ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

Привітайте іменинників теплими словами і картинками

Кирило, я вітаю тебе і цього чудового дня хочу побажати здоров'я, сили, удачі, любові, слави, успіху, радості, натхнення, креативу, наполегливості, впевненості, матеріального достатку та позитивних емоцій!

День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС

Прийми мої привітання Кирило, а з ними і сердечні побажання. Нехай життя твоє складається найкраще, нехай успішними будуть твої справи. Будь щасливою людиною!

День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС

Кирило, нехай твердість характеру дозволить тобі добиватися небувалих та неземних висот у кар'єрі. Нехай честолюбство визначає твої вчинки та головні досягнення. Бажаю застосовувати свої таланти та завжди бути господарем життя. Вітаю!

День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС

Кирило, у твій світлий день бажаю сповна насолодитися плодами своїх зусиль. Нехай рідні гідно оцінять твої успіхи! Нехай поряд буде чудова супутниця та надійні друзі! Щастя тобі та міцного здоров'я!

День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС

Всі фото: freepik

Кирюшо, ми вітаємо тебе! Будь цілеспрямованим, наполегливим, відповідальним та позитивним. Прагни завжди до більшого, досягай неможливого, легко долай перепони і одержуй лише найвищі нагороди. Будь внутрішньо вільним та легким на підйом. Успіху тобі в житті і всіх благ!

Кирили святкують іменини не тільки сьогодні

За православним календарем протягом року дні ангела чоловіки з іменем Кирило святкують: 31 січня, 17, 27 лютого, 18, 22, 31 березня, 3, 11 квітня, 11, 17, 23, 24 травня, 3, 22, 30 червня, 22 липня, 15 серпня, 19 вересня, 11, 23 жовтня, 11, 20 листопада, 15 і 21 грудня.

Дізнайтеся також, як назвати хлопчиків та дівчаток, які народяться в березні.

Крім того читайте про новий церковний календар на березень 2023

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангела Кирило имена