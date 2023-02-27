День ангела Кирила: привітайте улюблених іменинників листівками, віршами та СМС
27 лютого 2023 року хлопчики, юнаки та чоловіки на ім'я Кирило відзначають свій День ангела. Це давньогрецьке ім'я означає "владика", "пан", і має популярність в Україні.
Привітайте улюблених іменинників з їхнім святом гарними картинками, листівками і СМС, які ви знайдете в матеріалі Styler нижче.
Гарні вітання в листівках, віршах та СМС
Вітаємо Кирила щиро!
Бажаємо добра і миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
Днів ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Кирила сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
Кирило - ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Кирила іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лиш одного!
Хай Кирилу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
В день ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
Привітайте іменинників теплими словами і картинками
Кирило, я вітаю тебе і цього чудового дня хочу побажати здоров'я, сили, удачі, любові, слави, успіху, радості, натхнення, креативу, наполегливості, впевненості, матеріального достатку та позитивних емоцій!
Прийми мої привітання Кирило, а з ними і сердечні побажання. Нехай життя твоє складається найкраще, нехай успішними будуть твої справи. Будь щасливою людиною!
Кирило, нехай твердість характеру дозволить тобі добиватися небувалих та неземних висот у кар'єрі. Нехай честолюбство визначає твої вчинки та головні досягнення. Бажаю застосовувати свої таланти та завжди бути господарем життя. Вітаю!
Кирило, у твій світлий день бажаю сповна насолодитися плодами своїх зусиль. Нехай рідні гідно оцінять твої успіхи! Нехай поряд буде чудова супутниця та надійні друзі! Щастя тобі та міцного здоров'я!
Всі фото: freepik
Кирюшо, ми вітаємо тебе! Будь цілеспрямованим, наполегливим, відповідальним та позитивним. Прагни завжди до більшого, досягай неможливого, легко долай перепони і одержуй лише найвищі нагороди. Будь внутрішньо вільним та легким на підйом. Успіху тобі в житті і всіх благ!
Кирили святкують іменини не тільки сьогодні
За православним календарем протягом року дні ангела чоловіки з іменем Кирило святкують: 31 січня, 17, 27 лютого, 18, 22, 31 березня, 3, 11 квітня, 11, 17, 23, 24 травня, 3, 22, 30 червня, 22 липня, 15 серпня, 19 вересня, 11, 23 жовтня, 11, 20 листопада, 15 і 21 грудня.
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