День ангела Анни: найкращі привітання з іменинами у віршах та СМС

Сьогодні День ангела Анни (колаж: РБК-Україна)

День ангела Анни святкують кілька разів у році, зокрема - 2 березня

2 березня відзначається День ангела Анни на честь мучениці Анни Четвертакової. Але для представниць жіночої статі - це не єдині іменини. День Анни випадає 38 разів на рік. Як правильно привітати з іменинами й коли це потрібно робити – читайте в нашій статті.

Варто нагадати, що 2 березня іменини приурочені пам'яті священномучениці Анні Четвертаковій. Вона народилася в 1873 році. Мученицьку кончину вона прийняла 2 березня 1940 року, коли їй було 67 років. 6 жовтня 2006 року ухвалою Священного Синоду Російської Православної Церкви вона була зарахована до лику святих мучениць.

Ім'я Ганна має давньоєврейське походження. Також Anne, Ann або Anna, від єврейського Hannah. У християнстві Анна, мати Богородиці, бабуся Ісуса Христа (Богопраматір), дружина святого Іоакима, народила дочку дивним чином після довгих років бездітного шлюбу. Тому ім'я отримало велику популярність серед християн.

Для кожної Анни існує свій особливий День ангела, в який потрібно святкувати іменини. Традиційно це той день, який знаходиться ближче всього з датою народження власниці імені.

Коли Анни святкують День ангела:

11 січня; 3 лютого; 16 лютого; 17 лютого; 23 лютого; 26 лютого; 1 березня; 2 березня; 10 березня; 14 березня; 20 березня; 8 квітня; 13 квітня; 11 травня; 20 червня; 23 червня; 25 червня; 26 червня; 18 липня; 3 серпня; 5 серпня; 7 серпня; 13 серпня; 29 серпня; 10 вересня; 22 вересня; 11 жовтня; 15 жовтня; 4 листопада; 10 листопада; 11 листопада; 16 листопада; 23 листопада; 27 листопада; 3 грудня; 11 грудня; 22 грудня; 23 грудня.

Найкращі привітання з Днем Анни у віршах

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє – наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

***

Бажаєм, що мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

***

Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров’я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

Щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Доброта тебе не покидає ніколи,

І це головна якість твоя,

Тобою, Анічка, я завжди захоплююся,

Твої очі мене чарують і дарують душевне тепло.

Бажаю бути завжди на висоті,

Нехай яскрава зірка освітлює твій шлях,

Нехай щастить тобі у всьому, скрізь.

***

Анна – ім’я паліндром,

Сенс його закладено в тому,

Що крути чи не крути,

Щастя в ньому своє знайди.

Анна, в імені твоїм

Благодать і райський сон.

Добре тому, хто поруч

І в тобі знайшов насолоду!

Нагадаємо, що навесні українці отримають чотири додаткових вихідних.

Також ми писали, коли потрібно вшанувати померлих рідних.