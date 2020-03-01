Як зустріти весну, щоб вона принесла успіх

Перший день весни - народне свято, яке відзначають у багатьох країнах 1 березня
1 березня - не лише Прощена неділя. В давнину, весна вважалася символом оновлення і відродження природи, а не просто порою року. Тому початок весни з давніх пір було радісною подією, прихід якої супроводжувався загальною радістю і народним гулянням. Styler зібрав головні традиції першого дня весни. Як зустріти весну і що в цей день варто робити – читайте в нашій статті.
З першим днем весни пов'язано безліч традицій і звичаїв. Вважається, що вагітні жінки 1 березня обов'язково повинні подивитися на сонце, що сходить — в народі вважали, що це дає сили виносити здорове і міцне дитя. Повитухи ж вносили полуденний сніг у хату й обтирали їм руки, щоб їм передалася весняна чистота.
Матері, якщо вночі випадав сніг, посилали з ранку діточок розмісти доріжку до криниці, змести сніг зі сходинок ганку — це приносило щастя в хату і здоров'я дітей.
У традиційній культурі ще з давніх часів прихід весни супроводжувався народними гуляннями, веселощами й загальною радістю. Стародавні слов'яни глибоко шанували це свято і вважали, що разом із зимою, хуртовинами й холодами йдуть всі життєві проблеми, нещастя і хвороби, а їх місце займають радість, успіх і достаток.
Згідно з переказами, в цей день повісився Юда, який зрадив Ісуса Христа. Тому в цей день моляться за близьких людей, щоб у сім'ї не було самогубців.
Народні прикмети були покликані визначити, яким буде майбутнє літо — дощовим або посушливим, наскільки хорошим буде врожай, і коли минуть останні заморозки:
Нагадаємо, що у березні українців чекає додатковий вихідний день.