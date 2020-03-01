Як зустріти весну, щоб вона принесла успіх

Перший день весни (колаж: РБК-Україна)

Перший день весни - народне свято, яке відзначають у багатьох країнах 1 березня

1 березня - не лише Прощена неділя. В давнину, весна вважалася символом оновлення і відродження природи, а не просто порою року. Тому початок весни з давніх пір було радісною подією, прихід якої супроводжувався загальною радістю і народним гулянням. Styler зібрав головні традиції першого дня весни. Як зустріти весну і що в цей день варто робити – читайте в нашій статті.

Як зустрічати весну?

З першим днем весни пов'язано безліч традицій і звичаїв. Вважається, що вагітні жінки 1 березня обов'язково повинні подивитися на сонце, що сходить — в народі вважали, що це дає сили виносити здорове і міцне дитя. Повитухи ж вносили полуденний сніг у хату й обтирали їм руки, щоб їм передалася весняна чистота.

Матері, якщо вночі випадав сніг, посилали з ранку діточок розмісти доріжку до криниці, змести сніг зі сходинок ганку — це приносило щастя в хату і здоров'я дітей.

У традиційній культурі ще з давніх часів прихід весни супроводжувався народними гуляннями, веселощами й загальною радістю. Стародавні слов'яни глибоко шанували це свято і вважали, що разом із зимою, хуртовинами й холодами йдуть всі життєві проблеми, нещастя і хвороби, а їх місце займають радість, успіх і достаток.

Що не можна робити 1 березня

Не можна багато працювати й виконувати важкі домашні справи.

Також в цей день не можна сидіти вдома. У давнину вважалося, що, хоча б один раз вийти у двір – необхідно.

Вважалося, що в цей день не можна відмовляти раптовим гостям. Двері не відкриєш – весна не увійде.

Що можна робити 1 березня

Згідно з переказами, в цей день повісився Юда, який зрадив Ісуса Христа. Тому в цей день моляться за близьких людей, щоб у сім'ї не було самогубців.

Прикмети першого дня весни

Народні прикмети були покликані визначити, яким буде майбутнє літо — дощовим або посушливим, наскільки хорошим буде врожай, і коли минуть останні заморозки:

Якщо в перший день весни потепліло, значить очікуються заморозки. А якщо 1 березня йде сніг, значить буде хороший врожай.

Якщо у цей день опівдні видно сонце, весна буде рання, якщо мете заметіль - весь тиждень із заметілями.

Чим більше випаде снігу, тим вищий урожай зернових.

Якщо у мороз спітніли віконниці, рами — чекай потепління.

Вгору по склу піднімаються "снігові рослини" — морозу продовжуватись, нахилилися їх пагони — до відлиги.

Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими.

Якщо жінка набере снігу й опівдні помиє ним руки – вони, за прикметами, будуть чистими й ніжними.

За прикметою, 1 березня ворони каркають голосно – скоро похолодає.

Посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління.

Перший день весни – теплий, значить, по прикметі, ще буде похолодання.

Зяблик кричить голосно – йдуть холоди.

Хлюпоче вода на льоду водойми – чекайте теплих днів.

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