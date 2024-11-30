День ангела Андрея: красивые короткие поздравления для Viber

Сегодня в субботу, 30 ноября, отмечают день Андрея Первозванного. В этот день именины отмечают Андреї, которых важно поздравить.

Поздравление ко Дню Андрея в прозе

Андрію, вітаю з днем ангела. Нехай твій ангел супроводжує завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи. Нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, а кожна дорога у житті буде веде у потрібному напрямку.

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Вітаємо з Днем Ангела, Андрію! Нехай твій Ангел завжди тебе оберігає і захищає! Радій життю, створюй, працюй і надихайся успіхом, кохай та будь коханим. З іменинами!

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Андрію, вітаю з Днем Ангела! Будь завжди мужнім, розумним, натхненним та веселим! Нехай життя для тебе переливається яскравими барвами і дає безліч шансів!

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Андрію, вітаю з днем ангела. Нехай твій ангел супроводжує завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи. Нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, а кожна дорога у житті буде веде у потрібному напрямку.

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Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди захищає тебе від усіх негараздів і дарує мирне небо над головою. Бажаю тобі міцного здоров’я, спокійного і щасливого життя, сповненого радісних моментів і душевного тепла. Нехай твій ангел завжди підтримуєтебе, допомагає у важкі хвилини й направляє на шлях добра й любові.

Поздравления ко Дню Андрея в стихах

Нехай ангелок на іменини

Усі твої здійснить бажання,

Несе щастя щохвилини,

А також успіх та процвітання.

І коханням життя вквітчає

Нехай ангел додає здоров‘я,

Та своєю мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

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Андрійка вітаємо зі Святом!

Бажаємо радості, любові, сил,

Успіхів та достатку,

І життя довгого, до сивин!

Нехай ангелик поруч буде,

І береже тебе від зла!

І шлях нехай світлим буде,

а ми за тебе вип’ємо до дна!

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В День ангела бажаю я любові

І яскравих, солодких перемог,

Натхнення та здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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Хай доленька світлою буде

Від твоїх думок та дій,

Нехай кожен день цінують люди

Тебе й вчинки твої, Андрій.

***

Нехай ангелок на іменини

Усі твої здійснить бажання,

Несе щастя щохвилини,

А також успіх та процвітання.

І коханням життя вквітчає

Нехай ангел додає здоров‘я,

Та своєю мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

Поздравления ко Дню Андрея в изображениях

Как поздравить с Днем Андрея в открытках (изображение: forkids.org.ua)

Как поздравить с Днем Андрея в открытках (изображение: издание "Хочу!")