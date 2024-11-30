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День ангела Андрія: красиві короткі привітання для Viber

Субота 30 листопада 2024 06:45
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День ангела Андрія: красиві короткі привітання для Viber Як привітати на Андрія (колаж: РБК-Україна )
Автор: Людмила Рябухіна

Сьогодні в суботу 30 листопада відзначають день Андрія Первозванного. Цього дня іменини відзначають Андрії, яких важливо привітати.

РБК-Україна (проєкт Styker) зібрали підбірку привітань до святого Андрія.

Привітання до Дня Андрія в прозі

Андрію, вітаю з днем ангела. Нехай твій ангел супроводжує завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи. Нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, а кожна дорога у житті буде веде у потрібному напрямку.

***

Вітаємо з Днем Ангела, Андрію! Нехай твій Ангел завжди тебе оберігає і захищає! Радій життю, створюй, працюй і надихайся успіхом, кохай та будь коханим. З іменинами!

***

Андрію, вітаю з Днем Ангела! Будь завжди мужнім, розумним, натхненним та веселим! Нехай життя для тебе переливається яскравими барвами і дає безліч шансів!

***

Андрію, вітаю з днем ангела. Нехай твій ангел супроводжує завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи. Нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, а кожна дорога у житті буде веде у потрібному напрямку.

***

Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди захищає тебе від усіх негараздів і дарує мирне небо над головою. Бажаю тобі міцного здоров’я, спокійного і щасливого життя, сповненого радісних моментів і душевного тепла. Нехай твій ангел завжди підтримує тебе, допомагає у важкі хвилини й направляє на шлях добра й любові. Будь щаслива й завжди відчувай його невидиму, але сильну присутність поруч!

Привітання до Дня Андрія в віршах

Нехай ангелок на іменини
Усі твої здійснить бажання,
Несе щастя щохвилини,
А також успіх та процвітання.
І коханням життя вквітчає
Нехай ангел додає здоров‘я,
Та своєю мудрістю благословляє,
Добром і любов‘ю!
***
Андрійка вітаємо зі Святом!
Бажаємо радості, любові, сил,
Успіхів та достатку,
І життя довгого, до сивин!

Нехай ангелик поруч буде,
І береже тебе від зла!
І шлях нехай світлим буде,
а ми за тебе вип’ємо до дна!
***
В День ангела бажаю я любові
І яскравих, солодких перемог,
Натхнення та здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай доленька світлою буде
Від твоїх думок та дій,
Нехай кожен день цінують люди
Тебе й вчинки твої, Андрій.
***

Нехай ангелок на іменини
Усі твої здійснить бажання,
Несе щастя щохвилини,
А також успіх та процвітання.
І коханням життя вквітчає
Нехай ангел додає здоров‘я,
Та своєю мудрістю благословляє,
Добром і любов‘ю!

Привітання до Дня Андрія в зображеннях

День ангела Андрія: красиві короткі привітання для ViberДень ангела Андрія: красиві короткі привітання для Viber

Як вітати з Днем Андрея у листівках (зображення: forkids.org.ua)

День ангела Андрія: красиві короткі привітання для Viber

Як вітати з Днем Андрея у листівках (зображення: видання "Хочу!")

До речі, раніше ми писали сильні молитви до Дня Андрія Первозванного.

А також розповідали, які 5 ворожінь на Андрія були найбільш популярними.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Жіночий журнал Ліза, forkids.org.ua., видання "Хочу!"

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