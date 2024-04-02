День ангела 3 апреля. Душевные поздравления с именинами

День ангела - особый праздник, о котором ныне мало кто знает. Впрочем, если вы хотите удивить близкого человека - узнайте, когда у него именины, и подготовьте красивые поздравления.

При написании новости были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Радіо ТРЕК", "Прямий".

У кого день ангела 3 апреля, а также как поздравить душевно с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто празднует именины 3 апреля

В этот день поздравления будут ждать: Никита, Мартин, Феодосия.

Кроме этого, пожелайте счастья и всего наилучшего людям со следующими именами: Филимон, Агния, Фома, Серафима, Никита, Яков, Кирилл, Федор.

Приветствие с днем ангела в SMS

"Сегодня светлый для тебя праздник - День Ангела, день твоего небесного защитника и покровителя. Пусть же он оберегает тебя, охраняет в трудные моменты жизни и никогда не отказывает тебе в надежде и любви. С Днем Ангела"

"От всего сердца желаю тебе счастья и благодати, неугасимой светлой надежды и неисчерпаемой доброты души. Пусть Господь всегда слышит твои молитвы, да небеса дарят силы на славные дела!"

"Я поздравляю тебя с радостным и светлым днем, с днем твоего ангела-хранителя! Пусть твой охранник всегда тебя оберегает от бед и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда наполнена великой любовью и счастьем".

Стихи на именины на украинском языке

"Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує".

***

"Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела прийми привітання!"

***

"Бажаю тобі, хай Ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснить твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця – любові!".