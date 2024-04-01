Церковные праздники в апреле 2024 года: в ПЦУ дали новый календарь
Апрель для верующих станет важным месяцем, ведь нас ждет две поминальных субботы и вербное воскресенье. Великий пост будет продолжаться, а в конце мы начнем активно готовиться к Пасхе.
Какие церковные праздники будем отмечать в апреле по новомуюлианскому календарю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение ПЦУ в Facebook.
Важные дни в апреле
В ПЦУ отмечают, что уже середина Великого поста и первое воскресенье апреля – Крестопоклонная, когда будем вспоминать о Кресте Господнем и подвиге жертвенного смирения нашего Спасителя. Первые две субботы апреля, а это 6 и 13 апреля – родительские поминальные.
Второе воскресенье апреля будет посвящено памяти преподобного Иоанна Листвичника - монаха, уединенного пустынного подвижника, а в конце жизни - игумена на горе Синай.
20 апреля - чествование великомученика Юрия победителя.
25 апреля – апостола и евангелиста Марка.
Последняя суббота апреля – Лазарева, когда церковь вспоминает о чуде воскрешения Спасителем праведного Лазаря.
28 апреля – величественный праздник Входа Господня в Иерусалим, вербное воскресенье.
"Этот праздник начинает Страстную неделю - седмицу особой подготовки к Пасхе Господней. Поэтому подготовимся пройти этот период со смирением и сопереживанием, чтобы с чистым сердцем и душой встретить светлую радость Христова Воскресения", - добавили в ПЦУ.
Полный церковный календарь на апрель 2024
1 апреля – преподобной Марии Египетской; преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского.
2 апреля – преподобного Тита Чудотворца.
3 апреля – преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.
4 апреля – преподобного Иосифа Писателя, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.
5 апреля – мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.
6 апреля – святого Евтихия; архиепископа Константинопольского, поминальная суббота третьей седмицы Великого поста.
7 апреля – третья неделя Великого поста; митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).
8 апреля – день памяти Апостолов от 70 Иродиона; преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского.
9 апреля – мученика Евпсихия, мученика Дисана.
10 апреля – Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.
11 апреля – священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского.
12 апреля – преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.
13 апреля – священномученика Артемона, поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.
14 апреля – четвертая неделя Великого поста, преподобного Иоанна Листвичника, мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.
15 апреля – Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима, благоверного великого князя Мстислава Владимировича.
16 апреля – мучениц Агапии, Ирины, Хионии.
17 апреля – священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия.
18 апреля – четверг Великого канона, преподобного Иоанна Солунского.
19 апреля – преподобного Иоанна Печерника.
20 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы, преподобного Феодора Трихины.
21 апреля – пятая неделя Великого поста, преподобной Марии Египетской.
22 апреля – преподобного Феодора Секиота, перенесения мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила в крещении).
23 апреля – великомученика Юрия Победоносца (Георгия Победоносца), мучеников Анатолия и Протолеона.
24 апреля – мученика Саввы Стратилата, преподобного Саввы Киево-Печерского, преподобного Алексея, отшельника Киево-Печерского.
25 апреля – апостола и евангелиста Марка.
26 апреля – священномученика Василия, епископа Амасийского.
27 апреля – Лазарева суббота, воскресение праведного Лазаря, преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского.
28 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), Львовской иконы Божией Матери.
29 апреля – начинается Страстная неделя, Великий понедельник, девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, чудотворца.
30 апреля – Великий вторник, апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
Раньше мы писали о том, что когда нужно сажать на огороде по лунному календарю.
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