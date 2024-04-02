ua en ru
Вт, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День ангела 3 квітня. Душевні привітання з іменинами

Вівторок 02 квітня 2024 22:01
UA EN RU
День ангела 3 квітня. Душевні привітання з іменинами Кого вітати з іменинами (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - особливе свято, про яке нині мало хто знає. Втім, якщо ви хочете здивувати близьку людину - дізнайтеся, коли в неї іменини, та підготуйте красиві привітання.

У кого день ангела 3 квітня, а також як душевно привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання новини було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Радіо ТРЕК", "Прямий".

Хто святкує іменини 3 квітня

Цього дня на привітання чекатимуть: Микита, Мартін, Феодосія.

Окрім цього, побажайте щастя та усього найкращого людям з такими іменами: Филимон, Агнія, Хома, Серафима, Микита, Яків, Кирило, Федір.

Привітання з днем ангела в SMS

  • "Сьогодні світле для тебе свято - День Ангела, день твого небесного захисника і покровителя. Нехай же він оберігає тебе, охороняє у важкі моменти життя та ніколи не відмовляє тобі в надії та любові. З Днем Ангела"
  • "Від щирого серця бажаю тобі щастя і благодаті, незгасимої світлої надії та невичерпної доброти душі. Нехай Господь завжди чує твої молитви, нехай небеса дарують сили на славні справи!"
  • "Я вітаю тебе з радісним та світлим днем, з днем твого янгола-охоронця! Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід й заздрісних очей, хай буде твоя душа завжди наповнена великою любов'ю й щастям".

Вірші на іменини

"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".

***

"Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела прийми привітання!"

***

"Бажаю тобі, хай Ангел із неба,
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійснить твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі, а для серця – любові!".

До слова, раніше ми вже розповідали, що з'явився новий календар свят на квітень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що заборонено робити на Великий піст.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангела Свята Свята України
NEWS
Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових