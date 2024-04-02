День ангела 3 квітня. Душевні привітання з іменинами
День ангела - особливе свято, про яке нині мало хто знає. Втім, якщо ви хочете здивувати близьку людину - дізнайтеся, коли в неї іменини, та підготуйте красиві привітання.
У кого день ангела 3 квітня, а також як душевно привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання новини було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Радіо ТРЕК", "Прямий".
Хто святкує іменини 3 квітня
Цього дня на привітання чекатимуть: Микита, Мартін, Феодосія.
Окрім цього, побажайте щастя та усього найкращого людям з такими іменами: Филимон, Агнія, Хома, Серафима, Микита, Яків, Кирило, Федір.
Привітання з днем ангела в SMS
- "Сьогодні світле для тебе свято - День Ангела, день твого небесного захисника і покровителя. Нехай же він оберігає тебе, охороняє у важкі моменти життя та ніколи не відмовляє тобі в надії та любові. З Днем Ангела"
- "Від щирого серця бажаю тобі щастя і благодаті, незгасимої світлої надії та невичерпної доброти душі. Нехай Господь завжди чує твої молитви, нехай небеса дарують сили на славні справи!"
- "Я вітаю тебе з радісним та світлим днем, з днем твого янгола-охоронця! Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід й заздрісних очей, хай буде твоя душа завжди наповнена великою любов'ю й щастям".
Вірші на іменини
"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".
***
"Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела прийми привітання!"
***
"Бажаю тобі, хай Ангел із неба,
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійснить твою заповітнішу мрію!
Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі, а для серця – любові!".
До слова, раніше ми вже розповідали, що з'явився новий календар свят на квітень.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що заборонено робити на Великий піст.