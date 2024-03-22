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День ангела 23 марта: поздравьте именинников оригинальными стихами и SMS

Пятница 22 марта 2024 22:03
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День ангела 23 марта: поздравьте именинников оригинальными стихами и SMS Кто празднует именины 23 марта (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с именинами могут быть смешными, трогательными, в прозе или стихах. Но главное в пожеланиях на день ангела - искренность и щедрость на теплые слова.

У кого именины 23 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Holiday Zubrila, "Апостроф".

Кто празднует именины 23 марта

В этот день искренних поздравлений будут ждать люди, которые носят одно из таких имен: Анастасия, Василиса (Василиса), Виктор, Галина, Георгий, Дений (Дионисий), Киприан, Клавдий, Кондтратий (Киндрат), Леонид, Марк, Маркиан, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.

Прикольные поздравления с именинами в SMS

  • "В день ангела хочется пожелать мира и благополучия. Желаю первенства в жизни, удачи на любом жизненном пути. Пусть ясным будет не только этот праздник, но и все твои дни, да радуется твое сердце и дарит близким любовь. Пусть добрый ангел охраняет твой дом от всего плохого"

  • "В день твоего ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно"

  • "Поздравляю! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!".

Душевное поздравление с днем ангела на украинском языке

"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!".

Стих на именины на украинском языке - он поразит всех

"Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра(ий) будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день, й без іменин,
Будь щаслива(ий) разом з ним!".

Напомним, недавно стало известно, когда будет Благовещение Пресвятой Богородицы.

Кроме того, мы рассказывали, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

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