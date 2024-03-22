День ангела 23 березня: привітайте іменинників оригінальними віршами та SMS
Привітання з іменинами можуть бути смішними, щемливими, у прозі чи віршах. Але головне у побажаннях на день ангела - щирість та щедрість на теплі слова.
У кого іменини 23 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Holiday Zubrila, "Апостроф".
Хто святкує іменини 23 березня
Цього дня на щирі привітання чекатимуть люди, які носять одне з таких імен: Анастасія, Василиса (Василіса), Віктор, Галина, Георгій, Дений (Діонісій), Кипріян, Клавдій, Кіндтратій (Кіндрат), Леонід, Марк, Маркіан, Михайло, Ніка, Никифор, Павло, Феодора.
Прикольні привітання з іменинами в SMS
- "В день ангела хочеться побажати миру і благополуччя. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого"
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"В день твого ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало"
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"Вітаю! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!".
Душевне привітання з днем ангела
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!".
Вірш на іменини - він вразить усіх
"Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра(ий) будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день, й без іменин,
Будь щаслива(ий) разом з ним!".
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