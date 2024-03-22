ua en ru
Пт, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День ангела 23 березня: привітайте іменинників оригінальними віршами та SMS

П'ятниця 22 березня 2024 22:03
UA EN RU
День ангела 23 березня: привітайте іменинників оригінальними віршами та SMS Хто святкує іменини 23 березня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з іменинами можуть бути смішними, щемливими, у прозі чи віршах. Але головне у побажаннях на день ангела - щирість та щедрість на теплі слова.

У кого іменини 23 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Holiday Zubrila, "Апостроф".

Хто святкує іменини 23 березня

Цього дня на щирі привітання чекатимуть люди, які носять одне з таких імен: Анастасія, Василиса (Василіса), Віктор, Галина, Георгій, Дений (Діонісій), Кипріян, Клавдій, Кіндтратій (Кіндрат), Леонід, Марк, Маркіан, Михайло, Ніка, Никифор, Павло, Феодора.

Прикольні привітання з іменинами в SMS

  • "В день ангела хочеться побажати миру і благополуччя. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого"

  • "В день твого ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало"

  • "Вітаю! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!".

Душевне привітання з днем ангела

"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!".

Вірш на іменини - він вразить усіх

"Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра(ий) будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день, й без іменин,
Будь щаслива(ий) разом з ним!".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли буде Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Окрім цього, раніше ми розповідали, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангела Свята України
NEWS
Свідома провокація за наказом Путіна. ГУР назвало мету стрілянини в ТЦ під Москвою
Свідома провокація за наказом Путіна. ГУР назвало мету стрілянини в ТЦ під Москвою