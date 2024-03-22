День ангела 23 березня: привітайте іменинників оригінальними віршами та SMS

Привітання з іменинами можуть бути смішними, щемливими, у прозі чи віршах. Але головне у побажаннях на день ангела - щирість та щедрість на теплі слова.

У кого іменини 23 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Хто святкує іменини 23 березня

Цього дня на щирі привітання чекатимуть люди, які носять одне з таких імен: Анастасія, Василиса (Василіса), Віктор, Галина, Георгій, Дений (Діонісій), Кипріян, Клавдій, Кіндтратій (Кіндрат), Леонід, Марк, Маркіан, Михайло, Ніка, Никифор, Павло, Феодора.

Прикольні привітання з іменинами в SMS

"В день ангела хочеться побажати миру і благополуччя. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого"

"В день твого ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало"

"Вітаю! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!".

Душевне привітання з днем ангела

"В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!".

Вірш на іменини - він вразить усіх

"Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра(ий) будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день, й без іменин,

Будь щаслива(ий) разом з ним!".