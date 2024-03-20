Благовещение Пресвятой Богородицы 2024: дата праздника, традиции и запреты
Благовещение Пресвятой Богородицы – один из величайших церковных праздников. Оно относится к 12 важнейшим религиозным событиям и считается третьим по значимости после Пасхи и Рождества.
Когда отмечается Благовещение в 2024 году по новому календарю, которые есть традиции и запреты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, DayToday.
Когда будем праздновать Благовещение
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают за 9 месяцев до Рождества Христова. Традиционно Благовещение праздновали раньше 7 апреля, однако после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата праздника сместилась и теперь выпадает на 25 марта.
Что символизирует Благовещение
Благовещение Пресвятой Богородицы – это "благая весть". Именно в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил и принес ей весть, что она скоро родит Спасителя, сына Божия.
"Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женщинами", - сказал он.
Момент Благовещения часто используется на церковных фресках. Самые древние в Украине изображения Благовещения на фреске и мозаике в Софии Киевской. Они датируются XI веком.
Что делают на Благовещение
На Благовещение верующие обязательно посещают храмы и церкви, читают особые молитвы. Священники надевают праздничную одежду и проводят праздничные службы. На службе освящают воду.
Также существует старинный обряд – выпускать птиц (голубей) в небо. Считается, что долетев до небес, птицы рассказывают ангелам-хранителям о хороших событиях, произошедших за последний год.
В этот день молятся, потому что считается, что в Благовещении открываются небеса и Господь может услышать все молитвы и просьбы каждого человека. У Девы Марии просят здоровья, защиты, помощи, прощения грехов.
Также разрешается ослабление Великого поста, разрешено употреблять блюда из рыбы, добавить к блюдам масло, выпить немного церковного вина.
Главные запреты на Благовещение
- Не занимаются домашней работой - нельзя шить, вязать, вышивать, стирать, убирать
- Нельзя выполнять тяжелую работу, заниматься строением
- Не разрешается на праздник давать или брать взаймы, выносить что-то из дома
- В этот день не проводят обряды венчания
- Под запретом ссоры, плохие слова, негативные мысли, оскорбления
- Существует поверье, что на Благовещение нельзя плести косы, потому что это может переплести или изменить судьбу человека. А еще не стоит в этот день ехать в дальний путь.
- На Благовещение есть поговорка: "Птица гнезда не вьет, девка косу не плетет".
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