День ангела 19 февраля: лучшие поздравления для именинников в стихах и не только

19 февраля вы можете поздравить с именинами людей, которым родители дали популярные или оригинальные имена. Каждый день кто-то празднует день ангела, и эта дата очень важна, поэтому подготовьте теплые слова для друзей и близких с именами из списков ниже.

При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Апостроф", "Вітання in UA", "Гумореска".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 18 февраля, как поздравить с именинами в прозе и стихах, а также как назвать ребенка в этот день.

У кого именины 19 февраля

Поздравьте с днем ангела людей со следующими именами: Вакула, Марта, Севастян, Марфа, Максим, Никита, Юлиан, Василий, Иван.

Кроме того, именины будут праздновать: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Теодор, Федор.

Как назвать ребенка 18 февраля

Конечно, можно выбрать имена из списков выше. Также присмотритесь к оригинальным и интересным вариантам для девочек: Агния, Римма, Ксения, Инна, Евдокия, Анна, Агафья.

Как назвать мальчика в феврале? Вариантов множество, среди них: Виктор, Виталий, Феликс, Роман, Захар, Павел, Давид.

Поздравления с днем ангела

"Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!"

"Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!"

"Именины - это праздник души, несущий в себе большое тепло, хранящийся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед".

Поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде".