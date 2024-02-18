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День ангела 19 лютого: найкращі привітання для іменинників у віршах і не тільки

Неділя 18 лютого 2024 22:01
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День ангела 19 лютого: найкращі привітання для іменинників у віршах і не тільки Як назвати дитину 19 лютого (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

19 лютого ви можете привітати з іменинами людей, яким батьки дали популярні або ж оригінальні імена. Кожного дня хтось святкує день ангела, і ця дата досить важлива, тому підготуйте теплі слова для друзів та родичів з іменами зі списків нижче.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 18 лютого, як привітати з іменинами у прозі та віршах, а також як назвати дитину у цей день.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Апостроф", "Вітання in UA", "Гумореска".

У кого іменини 19 лютого

Привітайте з днем ангела людей з такими іменами: Вакула, Марта, Севастян, Марфа, Максим, Микита, Юліан, Василь, Іван.

Окрім цього, іменини святкуватимуть: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Теодор, Федір.

Як назвати дитину 18 лютого

Звісно, ви можете обрати імена зі списків вище. Також придивіться до оригінальних та цікавих варіантів для дівчат: Агнія, Римма, Ксенія, Інна, Євдокія, Анна, Агафія.

Як назвати хлопчика у лютому? Варіантів безліч, серед них: Віктор, Віталій, Фелікс, Роман, Захар, Павло, Давид.

Привітання з днем ангела

  • "Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!"
  • "Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе найрадіснішим і наповненим Божою присутністю!"
  • "Іменини – це свято душі, що несе в собі велике тепло, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе якомога менше неприємностей і бід".

Привітання з днем ангела у віршах

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".

Раніше ми вже розповідали, що як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, скільки українських дітей народилося у Польщі у 2023 році.

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