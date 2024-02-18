День ангела 19 лютого: найкращі привітання для іменинників у віршах і не тільки

19 лютого ви можете привітати з іменинами людей, яким батьки дали популярні або ж оригінальні імена. Кожного дня хтось святкує день ангела, і ця дата досить важлива, тому підготуйте теплі слова для друзів та родичів з іменами зі списків нижче.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 18 лютого, як привітати з іменинами у прозі та віршах, а також як назвати дитину у цей день. Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Апостроф", "Вітання in UA", "Гумореска".