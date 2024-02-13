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Сколько украинских детей родилось в Польше в 2023 году: новые данные

Польша, Варшава, Вторник 13 февраля 2024 18:17
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Сколько украинских детей родилось в Польше в 2023 году: новые данные Фото: Украинская беженка в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше в 2023 году показатели рождаемости были рекордно низкие со времен окончания Второй мировой войны. При этом 15 тысяч младенцев родили гражданки других стран.

Сколько украинских детей появилось на свет в 2023 году в Польше, РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Согласно данным Центрального статистического офиса Польши, в прошлом году в Польше родилось 272 тысячи детей. Из них 257,3 тысячи младенцев являются гражданами Польши, а 15,4 тысячи новорожденных имеют родителей-иностранцев.

Больше всего среди младенцев с другим гражданством – украинцев. В Польше в 2023 году появилось на свет 12,8 тысяч украинских детей. В 2022 году в Польше украинки родили 13,7 тысяч детей.

Также в Польше родились маленькие граждане:

  • Беларуси – 775;
  • Вьетнама – 188;
  • Грузии – 161;
  • Индии – 160;
  • России – 141;
  • Молдовы – 111.

Ребенок, рожденный в Польше, может получить польское гражданство только в том случае, если один из родителей является гражданином Польши.

В прошлом году в Польше родилось 305 тысяч младенцев. Хотя общий уровень рождаемости в стране снизился, показатели улучшаются иностранцами. В 2023 году было самое большое количество новорожденных детей-иностранцев за годы.

"В то же время ситуация все еще плохая, в прошлом году родилось гораздо меньше детей, чем даже в пессимистическом варианте демографического прогноза Госстата. Рождаемость падает, потому что женщин репродуктивного возраста становится все меньше", – пишет Gazeta.pl.

По демографическому прогнозу Главного статистического управления, до 2060 года население Польши уменьшится до 30,4 млн человек (сейчас в Польше насчитывается 37,75 млн человек).

Напомним, мы писали, как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты. С декабря украинцы активнее подают документы на вид на жительство.

Также мы рассказывали, что украинцы массово выезжают из Польши. Только в декабре из системы социального страхования выбыли около 7 тысяч граждан Украины.

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