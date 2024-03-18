День ангела 19 марта: самые теплые поздравления с именинами в SMS и красивых стихах

Поздравление с именинами может быть простым, своими словами, или оригинальным - в стихах. Впрочем, все они должны быть искренними и уместными. Те люди, которые отмечают день ангела, точно удивятся, если вы не забудете об этом празднике.

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Megaday, "Твій світ".

У кого именины 19 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Хай поруч з вами Ангел ваш летить, Убереже вас від біди повсюди, Нехай несе вам щастя кожна мить, І благодать Господня з вами буде!"

"У день святковий ваших іменин Дозвольте вас сердечно привітати! Щоб більше було радісних хвилин, Удачі та здоров’я побажати!

Кроме того, день ангела будут праздновать: Абрам, Илона, Аврам, Елена, Максим, Юлиан, Федор, Константин, Аркадий.

Поздравления с именинами будут ждать: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.

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Кроме этого, недавно появился церковный календарь на март 2024 года.