День ангела 19 марта: самые теплые поздравления с именинами в SMS и красивых стихах
Поздравление с именинами может быть простым, своими словами, или оригинальным - в стихах. Впрочем, все они должны быть искренними и уместными. Те люди, которые отмечают день ангела, точно удивятся, если вы не забудете об этом празднике.
У кого именины 19 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Megaday, "Твій світ".
Кого поздравить с днем ангела 19 марта
Поздравления с именинами будут ждать: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.
Кроме того, день ангела будут праздновать: Абрам, Илона, Аврам, Елена, Максим, Юлиан, Федор, Константин, Аркадий.
Как красиво поздравить с именинами
- "От всего сердца поздравляю тебя с днем ангела. Пусть твой ангел-хранитель никогда тебя не покидает, пусть твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением, желаю быть по-настоящему счастливым человеком"
- "С днем ангела тебя, желаем тебе никогда не сдаваться, пусть твой ангел помогает тебе лететь… Даже когда твои крылья опускаются!"
- "Поздравляю с днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только море позитива! И ангел-хранитель бережет от всех невзгод".
Стихи ко дню ангела на украинском языке
"У день святковий ваших іменин
Дозвольте вас сердечно привітати!
Щоб більше було радісних хвилин,
Удачі та здоров’я побажати!
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам щастя кожна мить,
І благодать Господня з вами буде!"
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