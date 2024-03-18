День ангела 19 березня: найтепліші привітання з іменинами в SMS та красивих віршах
Привітання з іменинами може бути простим, своїми словами, або ж оригінальним - у віршах. Втім, усі вони мають бути щирими та доречними. Ті люди, які святкують день ангела, точно здивуються, якщо ви не забудете про це свято.
У кого іменини 19 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Megaday, "Твій світ".
Кого вітати з днем ангела 19 березня
На привітання з іменинами чекатимуть: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.
Окрім цього, день ангела святкуватимуть: Абрам, Ілона, Аврам, Олена, Максим, Юліан, Федір, Костянтин, Аркадій.
Як красиво привітати з іменинами
- "Від щирого серця вітаю тебе з днем ангела. Нехай твій ангел-охоронець ніколи тебе не покидає, нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, нехай кожна дорога у житті буде усипана вдачею та везінням, бажаю бути по-справжньому щасливою людиною"
- "З днем ангела тебе, бажаємо тобі ніколи не здаватися, нехай твій ангел допомагає тобі летіти … Навіть коли твої крила опускаються!"
- "Вітаю з днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки море позитиву! І ангел-хранитель береже від усіх негараздів".
Вірші до дня ангела
"У день святковий ваших іменин
Дозвольте вас сердечно привітати!
Щоб більше було радісних хвилин,
Удачі та здоров’я побажати!
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам щастя кожна мить,
І благодать Господня з вами буде!"
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