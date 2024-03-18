День ангела 19 березня: найтепліші привітання з іменинами в SMS та красивих віршах

Привітання з іменинами може бути простим, своїми словами, або ж оригінальним - у віршах. Втім, усі вони мають бути щирими та доречними. Ті люди, які святкують день ангела, точно здивуються, якщо ви не забудете про це свято.

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Megaday, "Твій світ".

У кого іменини 19 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Кого вітати з днем ангела 19 березня

На привітання з іменинами чекатимуть: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

Окрім цього, день ангела святкуватимуть: Абрам, Ілона, Аврам, Олена, Максим, Юліан, Федір, Костянтин, Аркадій.

Як красиво привітати з іменинами

"Від щирого серця вітаю тебе з днем ​​ангела. Нехай твій ангел-охоронець ніколи тебе не покидає, нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, нехай кожна дорога у житті буде усипана вдачею та везінням, бажаю бути по-справжньому щасливою людиною"

"З днем ​​ангела тебе, бажаємо тобі ніколи не здаватися, нехай твій ангел допомагає тобі летіти … Навіть коли твої крила опускаються!"

"Вітаю з днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки море позитиву! І ангел-хранитель береже від усіх негараздів".

Вірші до дня ангела

"У день святковий ваших іменин

Дозвольте вас сердечно привітати!

Щоб більше було радісних хвилин,

Удачі та здоров’я побажати!

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам щастя кожна мить,

І благодать Господня з вами буде!"