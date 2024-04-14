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День ангела 15 апреля: веселые и душевные поздравления с именинами

Воскресенье 14 апреля 2024 22:02
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День ангела 15 апреля: веселые и душевные поздравления с именинами Кто празднует именины 15 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - праздник, с которым точно стоит поздравлять близких и друзей. Именины бывают нечасто, поэтому это прекрасный повод, чтобы поднять настроение человеку, которого вы уважаете и цените.

У кого день ангела 15 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Вітання in UA", "Поздравок".

У кого именины 15 апреля

Поздравьте с особым праздником людей со следующими именами: Александр, Андрей, Виктор, Леонид, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Анастасия, Василиса.

Поздравления с днем ангела

  • "С днем ангела! Пусть в жизни все будет солнечно и лучезарно. Желаю крепкого здоровья, радостных дней и добрых и бережных людей в окружении"
  • "Искренне желаю успехов, новых открытий, счастья, оптимизма, здоровья, покорения новых вершин, любви и материального благополучия!"
  • "Счастье дома, покоя в душе, светлых мыслей в голове, любви в сердце, здоровья в теле, улыбки на лице, успехов в карьере, удачи в жизни. С днем ангела!".

Душевные стихи на именины на украинском языке

"Нехай здійсняться Ваші мрії,
На краще збудуться надії.
Господь пошле щасливу долю,
Хай щастя буде лиш з тобою

Збиратися сімейним колом,
Хай друзі будуть завжди поруч.
Хай щастя іскорка палає,
Із іменинами вітаю!"

***

"Вітаю зі святом чудовим!
Бажаю наснаги та сили.
Нехай буде тіло здоровим,
Нехай буде серце щасливим.

Нехай ваш день ангела буде
Веселим і гамірним святом.
Хай поруч ідуть добрі люди.
Хай спокій і мир будуть в хаті"

***

"Бажаю щастя, океан любові,
Моря удачі, радості, тепла.
Озера доброти і зливи грошей,
На серці завжди квітне хай весна.

Краса і молодість хай будуть вічні,
І кожна мить приносить позитив.
Нехай не буде смутку на обличчі,
У тві день ангела - мільйон чарівних слів!".

Напомним, недавно мы уже рассказывали, какие три сильные молитвы о прощении грехов следует читать.

Кроме того, на днях стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

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