День ангела 15 апреля: веселые и душевные поздравления с именинами

День ангела - праздник, с которым точно стоит поздравлять близких и друзей. Именины бывают нечасто, поэтому это прекрасный повод, чтобы поднять настроение человеку, которого вы уважаете и цените.

У кого день ангела 15 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Вітання in UA", "Поздравок".