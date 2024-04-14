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День ангела 15 квітня: веселі та душевні привітання з іменинами

Неділя 14 квітня 2024 22:02
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День ангела 15 квітня: веселі та душевні привітання з іменинами Хто святкує іменини 15 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - свято, з яким точно варто вітати близьких та друзів. Іменини бувають нечасто, а тому це чудовий привід, аби підняти настрій людині, яку ви поважаєте та цінуєте.

У кого день ангела 15 квітня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Вітання in UA", "Поздравок".

У кого іменини 15 квітня

Привітайте з особливим святом людей з такими іменами: Олександр, Андрій, Віктор, Леонід, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василина.

Привітання з днем ангела

  • "З днем ангела! Нехай в житті все буде сонячно і променисто. Бажаю міцного здоров'я, радісних днів і добрих і дбайливих людей в оточенні"
  • "Щиро бажаю успіхів, нових відкриттів, щастя, оптимізму, здоров'я, підкорення нових вершин, любові і матеріального благополуччя!"
  • "Щастя вдома, спокою в душі, світлих думок в голові, любові в серці, здоров'я в тілі, посмішки на обличчі, успіхів у кар'єрі, удачі в житті. З днем ангела!".

Душевні вірші на іменини

"Нехай здійсняться Ваші мрії,
На краще збудуться надії.
Господь пошле щасливу долю,
Хай щастя буде лиш з тобою

Збиратися сімейним колом,
Хай друзі будуть завжди поруч.
Хай щастя іскорка палає,
Із іменинами вітаю!"

***

"Вітаю зі святом чудовим!
Бажаю наснаги та сили.
Нехай буде тіло здоровим,
Нехай буде серце щасливим.

Нехай ваш день ангела буде
Веселим і гамірним святом.
Хай поруч ідуть добрі люди.
Хай спокій і мир будуть в хаті"

***

"Бажаю щастя, океан любові,
Моря удачі, радості, тепла.
Озера доброти і зливи грошей,
На серці завжди квітне хай весна.

Краса і молодість хай будуть вічні,
І кожна мить приносить позитив.
Нехай не буде смутку на обличчі,
У тві день ангела - мільйон чарівних слів!".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, які три сильні молитви про прощення гріхів варто читати.

Окрім цього, днями стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

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