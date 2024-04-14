День ангела 15 квітня: веселі та душевні привітання з іменинами

День ангела - свято, з яким точно варто вітати близьких та друзів. Іменини бувають нечасто, а тому це чудовий привід, аби підняти настрій людині, яку ви поважаєте та цінуєте.

У кого день ангела 15 квітня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Вітання in UA", "Поздравок".