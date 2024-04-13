День ангела 14 апреля: лучшие поздравления с именинами
День ангела - особенный и очень душевный праздник. И если вы хотите поздравить с именинами родственника или друга, коллегу или знакомого, выбирайте пожелания в стихах или прозе.
У кого день ангела 14 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Пустунчик".
Кто празднует именины 14 апреля
В этот день поздравьте с праздником людей со следующими именами:
- Александр
- Антон
- Валентин
- Иван
- Лазарь
- Мартин (Мартин)
- Фома
- Эльвира
- Макар.
Прикольные поздравления с днем ангела в SMS
- "Поздравляю с Днем Ангела! Желаю здоровья, оптимизма и веры в будущее. Пусть у тебя все удается, береги себя"
- "Пусть этот день будет как солнце на небе - теплым и ярким. Желаю тебе лучшего в жизни - здоровья, счастья, любви и незабываемых мгновений радости. Пусть твой путь будет освещен звездой счастья, а жизнь приносит лучшие подарки. Пусть твои мечты сбываются и каждый новый день приносит радость и надежду"
- "Поздравляю с Днем Ангела. Пусть радуют и большие, и маленькие безделушки каждый день! Желаю тебе всего наилучшего, пусть Господь тебя оберегает, и скорее приносит мирного неба!".
Стихи на именины на украинском языке
"Я бажаю Тобі щастя стільки,
Скільки зірочок на небі сяє!
І нехай життя Твоє завжди
Янголи і Бог охороняють.
Я бажаю, щоби кожен день
Був таким чарівним, наче казка.
І нехай насамперед у ній
Запанує світло й Божа ласка.
Я бажаю, щоб в Твоїй душі
Радісно метелики кружляли!
Від усього серця я Тебе
З іменинами поздоровляю!".
К слову, ранее стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.
Кроме того, недавно мы рассказывали, что запрещено есть на Великий Пост.