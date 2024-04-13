День ангела 14 апреля: лучшие поздравления с именинами

Кого поздравлять с именинами 14 апреля (иллюстрация: freepik.com)

День ангела - особенный и очень душевный праздник. И если вы хотите поздравить с именинами родственника или друга, коллегу или знакомого, выбирайте пожелания в стихах или прозе.

У кого день ангела 14 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Пустунчик".