День ангела 14 квітня: найкращі привітання з іменинами
День ангела - особливе та дуже душевне свято. І якщо ви хочете привітати з іменинами родича або друга, колегу або знайомого, обирайте побажання у віршах чи прозі.
У кого день ангела 14 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Побажайко", "Пустунчик".
Хто святкує іменини 14 квітня
Цього дня привітайте зі святом людей з такими іменами:
- Олександр
- Антон
- Валентин
- Іван
- Лазар
- Мартин (Мартін)
- Хома
- Ельвіра
- Макар.
Прикольні привітання з днем ангела в SMS
- "Вітаю з Днем Ангела! Бажаю здоров’я, оптимізму та віри в майбутнє. Нехай у тебе все вдається, бережи себе"
- "Нехай цей день буде як сонце на небі - теплим і яскравим. Бажаю тобі найкращого в житті - здоров'я, щастя, любові та незабутніх митей радості. Нехай твій шлях буде освітлений зіркою щастя, а життя приносить найкращі подарунки. Нехай твої мрії здійснюються і кожен новий день приносить радість та надію"
- "Вітаю з Днем Ангела. Нехай радують і великі, і маленькі дрібнички кожного дня! Бажаю тобі всього найкращого, хай Господь тебе оберігає, та скоріше приносить мирного неба!".
Вірші на іменини
"Я бажаю Тобі щастя стільки,
Скільки зірочок на небі сяє!
І нехай життя Твоє завжди
Янголи і Бог охороняють.
Я бажаю, щоби кожен день
Був таким чарівним, наче казка.
І нехай насамперед у ній
Запанує світло й Божа ласка.
Я бажаю, щоб в Твоїй душі
Радісно метелики кружляли!
Від усього серця я Тебе
З іменинами поздоровляю!".
До слова, раніше стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що заборонено їсти на Великий Піст.