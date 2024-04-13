День ангела 14 квітня: найкращі привітання з іменинами

День ангела - особливе та дуже душевне свято. І якщо ви хочете привітати з іменинами родича або друга, колегу або знайомого, обирайте побажання у віршах чи прозі.

У кого день ангела 14 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Побажайко", "Пустунчик".