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День ангела 11 березня: щемливі привітання до сліз

Неділя 10 березня 2024 22:05
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День ангела 11 березня: щемливі привітання до сліз Кого вітати з іменинами 11 березня (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - чудовий привід привітати друга, колегу, маму або кохану людину. Якщо той, кого ви цінуєте, святкує іменини, не шкодуйте теплих слів та побажайте усього найкращого, це можна красиво зробити як у віршах, так і в прозі.

Кого вітати з іменинами 11 березня та як зробити це до сліз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайт "Гумореска".

Кого вітати з днем ангела 11 березня

Цього дня іменини святкують: Ян, Іван, Юхим, Єгор, Георгій, Василь, Сабіна.

Такаож слід привітати з днем ангела тих, кого звуть так: Діана, Юрій, Севастян.

Як привітати з іменинами до сліз

  • "Хай благодатним залишається завжди твій життєвий шлях, хай Бог береже тебе від бід і злих намірів, хай у цей світлий день твоєї душі - в день ангела, ангел направить тебе на істинний шлях щастя і любові. Бажаю миру і поваги, діянь на благо суспільства і щирої подяки серця за подароване життя"

  • "В твій день ангела, коли засяяла твоя зірка, нехай небеса дарують сили тіла і душі надію, нехай непохитною залишається віра, нехай буде світлим і праведним твій життєвий шлях, хай за добрі твої діяння і щедрість твою Бог обдарує тебе істиною любов'ю і щастям"

  • "Іменини - це свято душі і тепла, які зберігаються в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелові, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід".

Красиве привітання з днем ангела у віршах

"З днем ангела вітаю!
Хай Господь допомагає
Подолати всі незгоди,
Всі проблеми і турботи,
В мирі жити кожен день,
Посміхатися щодень!".

Як оригінально привітати з іменинами - щемливий вірш

"В твій День Ангела, в цю світлу мить,
Нехай Господь тебе благословить,
Добро приходить у життя,
І Янгол-охоронець твій освітить шлях.

Хай будуть поруч друзі і близькі,
Дарують всі тепло тобі.
Любов наповнить серце, душу обігріє,
І справдиться таємна, світла мрія!".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, коли буде Масляна у 2024 році.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

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