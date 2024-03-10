День ангела 11 березня: щемливі привітання до сліз

День ангела - чудовий привід привітати друга, колегу, маму або кохану людину. Якщо той, кого ви цінуєте, святкує іменини, не шкодуйте теплих слів та побажайте усього найкращого, це можна красиво зробити як у віршах, так і в прозі.

Кого вітати з іменинами 11 березня та як зробити це до сліз, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайт "Гумореска".