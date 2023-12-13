День Андрея Первозванного: главные запреты праздника, традиции и приметы

Кто такой Андрей Первозванный

Апостол Андрей в христианстве является одним из двенадцати апостолов Господа Иисуса Христа. Известно, что он родился в Вифсаиде в семье еврейского рыбака Ионы.

Андрей Первозванный сопровождал Господа на проповедях как один из ближайших учеников, присутствовал на Святом Ужине, Распятии и Воскресении. Вместе с другими учениками принял Святого Духа во время Пятидесятницы.

Он проповедовал христианство на востоке Римской империи и, вероятно, являлся миссионером в скифских землях.

Апостола Андрея казнили в Патрах во время правления императора Нерона. Согласно преданию, он умер, привязанный к Х-образному кресту, с которым изображается в иконографии.

В восточной традиции апостола Андрея также называют Первозванным или святым.

Икона Андрея Первозванного (фото: ПЦУ)

Традиции празднования

В народе праздник Андрея часто называют "Калита". Такое же название носит и главная игра в ночь на Андрея.

Калита - это большой корж, который пекли девушки, и каждая должна была принять участие в приготовлении. Посреди коржа обязательно делали дырку, через которую продевали красную нить или ленту. За нее калиту высоко подвешивали, чтобы парни в прыжке достали лепешку зубами.

Возле калиты стоял часовой. Каждый парень брал между ног кочергу и якобы ехал верхом на коне. Часовой пытался рассмешить ребят, дергать за один конец нити, привязанной к калитке, чтобы не дать откусить кусок.

Так проходили традиционные вечерницы на Андрея.

В общем этот праздник считается более мальчишеским, поскольку ребята могли наносить всевозможные убытки, и все им прощалось. А девушки гадали на будущего мужа.

К примеру, брали сапоги и переставляли от стены к порогу. При этом они говорили: "Молодец, вдовец, буду в девках..." На каком слове сапог будто идет из дома, такая судьба и будет у девушки.

Девушки могли одна за другой выходить во двор и трижды приговаривали определенные слова, и с какой стороны после этих слов собака залает, то с этой стороны и будет ее жених.

Брали также кольцо, веточку, куклу и бумажный цветок. Все это клали под отдельные тарелки. Первой угадывала свою судьбу самая старшая девушка, которая не видела какой предмет под какую тарелку клали.

Нужно было выбрать только одну тарелку. Если под тарелкой перстень - скоро замуж, если цветок - еще будет одинокая, если ветка - ее ждет разлука с милым, а когда кукла - то ее предаст любимый.

На самом деле на Андрея было много гаданий, о которых мы сегодня можем и не догадываться.

Запреты в день Андрея Первозванного

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами.

Нельзя ругаться и кричать, оскорблять других.

Не отказывайте в помощи.

На Андрея не устраивают шумных вечеринок, не пьют алкоголь, за столом не едят мясо, яйца, молоко.

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